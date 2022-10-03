После того, как потролил Серга: Потап показал контракт добровольца и отшил хейтеров

Заявление Потапа о том, что он заочно записался в терроборону, разлетелось по сети. Коля Серга потролил репера, который семь месяцев отсиживался за границей, а он неожиданно ответил. Как выяснилось, у него даже контракт добровольца есть.

В одном из интервью Потап сказал, что в начале полномасштабной войны рвался на фронт, но отец посоветовал ему хоть в терроборону записаться. Он якобы сделал это прямо из Испании, правда, на службу так и не явился. Эти слова не остались без внимания Коли Серги, который еще в феврале вступил в ряды ВСУ.

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Как Коля Серга потролил Потапа

В своих инстаграм-сторисах Коля Серга запостил новость с заголовком "Потап после семи месяцев за границей в Испании рассказал, как рвался на фронт". В ней цитата репера: "Я сказал отцу: "Хочу ехать, хочу на фронт, на передовую". А он говорит: "В терроборону запишись для начала". Я говорю: "Запиши меня в терроборону". Так я записался в терроборону заочно и решил, что буду дальше делать то, что умею. Доносить все об Украине".

Звездный защитник никак не прокомментировал публикацию, но очевидно, что он смеется над такими "бойцами" как Потап, которые "воюют" за границей. Это в то время, как вся его семья – брат и даже отец, не веривший в Украину, сейчас на поле боя.

Коля Серга потролил Потапа / Скриншот из инстаграм-сторис певца

У Потапа есть контракт добровольца терробороны

Очевидно, сторис Коли Серги зацепила Потапа, которого и до этого хейтили за побег за границу. Он показал в сети свой контракт добровольца территориальной обороны. Он, кстати, утвержден приказом Минобороны Украины 7 марта 2022 года. Кроме того, репер написал, что все же в ТРО служит очно, а не заочно.

Очно. Для всех "изменоискателей". Напомню, измена начинается с буквы Z,

– дерзко ответил Потап.

Контракт добровольца терробороны Потапа / Фото с инстаграм-сторис репера