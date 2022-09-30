Потап признался, что его жена просила Ани Лорак хоть как-то рассказать о нападении России и поддержать Украину – сказать хоть что-нибудь, написать "нет войне". Однако та не решилась даже на эти два слова. Насте Каменских гастролерша призналась, что замолчать ей посоветовал друг Филипп Киркоров.

Не пропустите важное Приплела боевиков и "Правый сектор": Ани Лорак открыто высказалась о войне в Украине

Как Ани Лорак объяснила Каменских, почему молчит о войне

Певица из Черновцов ответила: "Мне Киркоров сказал ничего не говорить, я все понимаю. Он сказал думать на два года вперед, поэтому не надо меня долбить",

– вспомнил Потап.

"На что я слышу, моя жена говорит: "Ты не имеешь права больше называться украинкой", – добавил он.

Напомним, что первой об этом рассказала Катя Осадчая. В июне кума Потапа заявила, что "молчать Ани Лорак посоветовал Филипп Киркоров". Он сказал своей подруге, что в Украине "со своей войной разберутся", а ведь у нее карьера в России.



Похоже, сейчас артистка осознает, что Кремль идет ко дну, поэтому пытается "переобуться" – называет себя " самой титулованной певицей Украины" и бессмысленно оправдывается за молчание.

В то же время бывший друг Ани Лорак режиссер Олег Бондарчук признался, что после 24 февраля вся ее команда просто исчезла, ведь в Москве она работала с украинцами, которые из-за войны поехали домой, к родным. По его мнению, именно поэтому все, что сейчас делает певица, "имеет нелепый вид", ведь делает она это самостоятельно.