Отец Коли Серги – военный. Однако когда началась полномасштабная война россии против Украины Эдуард Николаевич просил звездного сына не брать в руки оружие. Он не был ярым патриотом и допускал, что "русский мир" доберется и до Одессы.

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Почему отец Коли Серги отговаривал его от службы в ВСУ

"Отец, когда я пошел мобилизоваться 26 февраля, начал отговаривать. И с отцом мы не общались месяц. Возможно, он переживал, что пощады не будет и таких в плен не берут", – поделился артист.

Где сейчас отец Коли Серги

Певец ошарашил признанием, что на четвертый месяц полномасштабной войны его папа-подполковник вернулся на службу – согласился на должность, которая на ранг ниже его звания, и сейчас освобождает Херсонщину.

У него не было пророссийских взглядов. Но и не было проукраинских, он хорошо относился к россии. У него не было веры в Украину, что Украина может сама. И знаешь, где отец сейчас? Он воюет под Херсоном уже два месяца, он командир одной из бригад,

– шокировал Серга Алину Доротюк.

Он добавил, что сейчас все мужчины из его семьи на войне. Его родной брат Ростислав – военный медик. Он ездит "на ноль" и учит бойцов тактической медицины.

"Каждый из нас пошел на войну не с каких-то идеологических взглядов. Раньше – окей, что-то происходит, пусть происходит, нас это не касается. А когда очевидно стало, что это несправедливость, то все, оружие в руки. Это воспитание в семье, такое правильное понимание добра и зла", – объясняет Коля Серга.

Коля Серга с родным братом Ростиславом и мамой Ингой / Фото с инстаграма шоумена

Напомним, ранее Коля Серга объяснял, почему все восемь лет войны строил карьеру в россии

Интервью Коли Серги Алине Доротюк: смотрите видео онлайн (об отце и брате в ВСУ – на 29:37)