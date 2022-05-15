Поставить полякам и литовцам 0 это очень стыдно, – Ткаченко о скандале с жюри
Источник:телеграмм Александра Ткаченко
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко не обошел вниманием ситуацию, сложившуюся вокруг баллов национального жюри Украины на Евровидении-2022. Он отметил, что не поставить баллы литовцам и полякам – стыдно.
За время войны Польша и Литва продемонстрировали безумную поддержку и настоящую дружбу. Они не оставили в беде украинский народ и приняли миллионы наших земляков. Поэтому не поблагодарить их на песенном конкурсе – позорно.
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Ткаченко обратился к полякам и литовцам
Александр Ткаченко обратился к ближайшим европейским друзьям – полякам и литовцам. Он отметил, что оценки жюри от Украины для Польши и Литвы на Евровидении вообще не показывают отношение украинского народа к этим странам. Министр подчеркнул, что народ Украины поставил 12, потому что по-другому и быть не может.
"Ваша поддержка Украины неоценима. Наша благодарность и приверженность к вам такая же.
И хотя конкурс не политический, то это и не политика – это дружба, это общие ценности, это всесторонняя поддержка во всех сферах. И надеюсь, что это все на долгие-долгие годы", – написал Ткаченко.
Дорогие польский и литовский народы, мы вам безгранично благодарны, наша победа – общая. Как в Евровидении, так и та, которая будет над врагом,
– подытожил Александр.
Скандал с баллами на Евровидении-2022
- В этом году профессиональное жюри Украины на Евровидении не дало ни одного балла Польше и Литве.
- Это очень возмутило украинцев, ведь это наши соседи, которые во время войны показывают колоссальную поддержку и баллы на Евровидении для них – это меньше всего, что мы можем сделать.
- Украинские зрители оценили помощь Польши и отдали ее представителю – Охману 12 баллов.
- Ирина Федишин, которая была в составе жюри, заявила, что не понимает, почему Польша получила от Украины 0, если сама певица поставила ей 10 баллов.
- Но это больше разозлило украинцев, ведь артистка начала оправдываться, чтобы спасти репутацию.
- Другой член жюри Андрей Капраль позже объяснил, что жюри не дают баллов, а выставляют места. Итак, Ирина Федишин поставила Польше не 10 баллов, а 10 место.