За время войны Польша и Литва продемонстрировали безумную поддержку и настоящую дружбу. Они не оставили в беде украинский народ и приняли миллионы наших земляков. Поэтому не поблагодарить их на песенном конкурсе – позорно.

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Ткаченко обратился к полякам и литовцам

Александр Ткаченко обратился к ближайшим европейским друзьям – полякам и литовцам. Он отметил, что оценки жюри от Украины для Польши и Литвы на Евровидении вообще не показывают отношение украинского народа к этим странам. Министр подчеркнул, что народ Украины поставил 12, потому что по-другому и быть не может.

"Ваша поддержка Украины неоценима. Наша благодарность и приверженность к вам такая же.

И хотя конкурс не политический, то это и не политика – это дружба, это общие ценности, это всесторонняя поддержка во всех сферах. И надеюсь, что это все на долгие-долгие годы", – написал Ткаченко.

Дорогие польский и литовский народы, мы вам безгранично благодарны, наша победа – общая. Как в Евровидении, так и та, которая будет над врагом,

– подытожил Александр.

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