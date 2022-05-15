Однако там ответили, что голосованием никак не хотели оскорбить соседнюю страну. Об этом рассказал участник украинского жюри на Евровидении, певец и солист вокальной формации Пикардийская Терция Андрей Капраль. Он также отметил, что жюри не дает баллов, а выставляет места. Сам он дал Польше 7 место из 24.

Евровидение-2022: результаты голосования в финале конкурса

Мы не давали 0 баллов полякам, – член жюри

Капраль также добавил, что он вместе с Пикардийской Терцией, участником которой он уже 30 лет, неоднократно выступали в Польше и имеют там много друзей. Он подчеркнул, что ему досадно за то, что произошло с голосованием.

Но 0 мы не давали. Чтобы все поняли, жюри не дает баллов, жюри выставляет места. А по количеству мест уже тогда идет подсчет и определяются баллы,

– объяснил он.

Сам певец в целом, как он отметил, дал полякам 7 место из 24. Приблизительно это равняется в эквиваленте 4 – 5 баллов. Член жюри считает это хорошим показателем и благодарностью Польше за помощь.

"Я не знаю, кто и как голосовал. Люди думают, что мы не дали баллов, но такого не может быть просто. Мы бы тогда действительно были последними людьми, если бы не поблагодарили Польшу за то, что она для нас делает. Но мы есть музыканты, артисты. Мы не можем чисто политически решать вопросы", – добавил Капраль.

Поэтому он подчеркнул, что руководствовался тем, что есть. А те оценки, которые поставил – достойны победивших людей. И еще раз заверил, что никаких договоренностей не было и каждый из членов жюри пытался как можно более объективно оценить и предусмотреть, поскольку голосование жюри состоялось в канун финала.

Ирину Федишин тоже раскритиковали за оправдание о баллах Польши

Певица Ирина Федишин тоже была одним из членов профессионального жюри от Украины Евровидения-2022. Однако она не извинилась за свои баллы, а пыталась оправдаться. Она даже обнародовала бланк, на котором выставляла оценки. Интересно, что за это Федишина могут оштрафовать.

Это больше разозлило общественность, которое даже начало обвинять ее в том, что Федишин могла дорисовать единицу в бланке.

Обратите внимание! От профессионального жюри Украины на Евровидении-2022 представители Польши Охман получил 0 баллов. Украинские зрители показали благодарность стране за все, что она делает нам сейчас и отдали Охману максимальный балл – 12.