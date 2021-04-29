Со слезами на глазах артистка призналась, что ее брат Сергей страдал от психических расстройств. Сейчас 40-летний мужчина не может ни работать, ни ухаживать за собой, ведь болен.

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Ни дня он не работал. Он пять лет не выходил на улицу вообще. Сейчас я пытаюсь объяснить ему, что надо жить так, как люди, иметь семью,

– поделилась Ирина Билык.

Раньше за психически больным Сергеем ухаживала мать, которая умерла в мае прошлого года. Теперь мужчина живет в квартире один. Ирина Билык вспомнила, что после смерти матери нашла молитву за своего брата, которую она читала каждый день.

"Мы все всегда надеялись, что он выздоровеет, но сегодня это большие проблемы. Я его люблю, я надеюсь, что он вырастет", – призналась артистка.

Звезда добавила, что изо всех сил пытается улучшить жизнь Сергея – посылает ему продукты и покрывает все расходы. В этом ей помогает двоюродный брат Юрий.

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