51-летняя певица Ирина Билык имела пять браков: три из них – официальные, два – гражданские. Артистка объявила, что всегда была инициатором разрывов и от четырех предыдущих мужей уходила сама. О расставании она никогда не жалела.

Знаменитая певица покоряла сердца самых желанных мужчин страны – своего первого продюсера Юрия Никитина, на 16 лет младшего танцора Дмитрия Дикусара, эпатажного Дмитрия Коляденко и других. Ирина Билык призналась, что в каждого из них влюблялась с первого взгляда, хоть роман с Никитиным закрутила после лет творческого сотрудничества.

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"Я всегда влюблялась с первого взгляда. И это самое волшебное, космическое ощущение, когда ты видишь глаза человека, чувствуешь его запах и уже хочешь быть рядом с ним", – подчеркнула артистка.

Ирина Билык считает себя очень порядочной женщиной, ведь имела всего "пять браков, а не больше". С каждым из своих избранников она жила то восемь, то пять, то три года и в союзе с ними оставалась верной. Однако от любимых звезда всегда шла первой, ее никогда не бросали.

Я всегда уходила сама от своих любимых мужчин и ни разу об этом не пожалела. И советую женщинам, которые не решаются убежать от домашнего насилия, от неприятного общения в семье - не бойтесь,

– поделилась Ирина Билык.

У нее есть девиз, с которым она идет по жизни: "Каждый новый мужчина – н всегда лучше". Поэтому, завершая длительные отношения, певица точно знала, что где-то есть человек, который ее найдет, полюбит, обнимет, поцелует, и для него она будет самой желанной и самой красивой.

Похоже, того самого единственного Ирина Билык все-таки нашла. Уже пять лет она замужем за российским продюсером и фотографом Асланом Ахмадовым, от которого воспитывает 5-летнего сына Табриза. Тогда как самый длинный гражданский брак звезды с Юрием Никитиным завершился после 8 лет из-за неготовности мужа к отцовству.

Напомним, недавно знаменитость призналась, практикует ли с мужчиной, который живет в Москве, секс по телефону.