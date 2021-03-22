Многие украинские знаменитости полетели в Египет на открытие нового 4-звездочного отеля. На территории комплекса известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво сфотографировался с певицей Ириной Билык. Артистка, похоже, не была готова к съемке, так как позировала ненакрашенной. Без привычного макияжа фаны ее не узнали.

50-летняя Ирина Билык привыкла появляться на публике с роскошным насыщенным макияжем и в стильных образах, которые подчеркивают достоинства ее фигуры. Однако на отдыхе звезда не наносит грим и выбирает удобную одежду. Судя по реакции сети, повседневный вид певицы откровенно шокировал пользователей.

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Фото Ирины Билык без макияжа

Рядом с шеф-поваром и судьей "Мастер Шефа" Эктор Хименес-Браво Ирина Билык позировала в яркой одежде – широком желтом платье с принтом, с разноцветным платком на голове, под которым спрятала волосы, и голубой шалью. Лицо без макияжа певица скрыла за круглыми солнцезащитными очками.



Ирина Билык без макияжа с Эктором / Фото Instagram / @hectorjimenezbravo

Реакция сети на фото Ирины Билык без макияжа

На пост Эктора Хименеса-Браво отреагировали десятки поклонниц. Большинство из них не узнали народную артистку Украины, которая позировала рядом с ним. Фанов очень удивил внешний вид Ирины Билык без косметики. Они отметили, что с гримом певица выглядит куда моложе.

Да, на этом фото уже видно, что Ира предпенсионного возраста;

Я думаю, что это за дама бальзаковского возраста рядом;

Честно, вообще не узнала, подумала, что мама

Лишь одна из подписчиц Эктора, которые прокомментировали сообщение, отметила, что Ирине Билык уже 50 лет, поэтому она хорошо сохранилась, как для своего возраста. "Девушки привыкли все видеть из-под фильтров и фотошопа, но Билык – 50 лет! Как она должна выглядеть? Нормально она выглядит для своего возраста", – говорится в комментарии.

Добавим, в личном профиле в инстаграме артистка публикует несколько иные фото. Для одного из кадров на пирсе она надела куртку бирюзового цвета, длинное спортивное худи, укороченные брюки, эпатажные кроссовки и бейсболку.



Ирина Билык в Египте / Фото Instagram / @bilyk_iryna