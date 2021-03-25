После скандального интервью четы Бабкиных на Снежану полилась неожиданная волна критики. Однако она ответила на все обвинения и заявила, что следует прекратить следить за чужой жизнью и заняться своей.

Громкое интервью Снежаны и Сергея Бабкиных о том, что музыкант изменил любимой более чем со 100 женщинами, ошеломило сеть. Однако появились люди, которые начали резко критиковать супругов.

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Снежана Бабкина ответила на обвинения пользователей

Жена музыканта призналась, что ей писали с различными вариантами обвинений. Одни говорили, что она "ведьма", которая очаровала Сергея Бабкина. Другие говорили о том, что Снежане очень повезло, ведь она получила якобы "готового" и обеспеченного мужчину.

Также актрису обвиняли в том, что она растоптала себя как женщину и не может научить ничему. Сергея взамен обвиняли в том, что он подкаблучник: "Он подкаблучник! Где же его мужское? Как он может постоянно быть с ней?".

Однако Снежана Бабкина отметила, что есть и пятая категория людей.

Они в какой-то момент перестают подглядывать в замочную скважину за другими! Перестают завидовать! Перестают давать оценки из своих собственных лживых убеждений. Перестают оценивать, исходя из своей боли,

– написала жена артиста.

Актриса отметила, что такие люди меняют свою жизнь и трансформируют свою боль и обиды. По мнению Бабкиной, такие эмоции – это скрытая энергия. Если ее освободить, то можно создать счастливую жизнь или достичь мечты.

"Со всем этим пора прощаться! Мир уже изменился! Он не будет прежним! "Выживут только любовники". Это те, кто занимаются любовью внутри себя", – подытожила Снежана.

Интервью Снежаны и Сергея Бабкиных