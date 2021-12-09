После обвинений и скандала с Викой из "НеАнгелов": Слава Каминская выпустила песню "Абьюзер"
Источник:ютуб SLAVA KAMINSKA
Певица Слава Каминская представила фанам музыкальную новинку. Она поглумилась со скандала с Викторией Смеюхой и выпустила песню "Абьюзер".
Публичный скандал между бывшими солистками группы "НеАнгелы", похоже, вдохновил певицу Славу Каминскую на создание новой песни. Она выпустила композицию под названием "Абьюзер".
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Слава Каминская выпустила клип
Исполнительница поделилась, что новую песню "Абьюзер" считает продолжением стиля предыдущего трека SLAVA BOGU.
В новом сингле звезда описала историю из личной жизни, поэтому Слава Каминская считает песню автобиографической. Но в то же время уверяет, что в песне нет ничего общего с Викторией Смеюхой, с которой был скандал.
Большинство людей считают, что некорректные высказывания бывшей коллеги – это пиар. Но я считаю это подлостью. Этот трек получился лишь благодаря символическому названию. Я готова гордо нести звание "Главный абьюзер страны", но, кроме названия, в этой песне нет ничего общего с вышеупомянутой женщиной,
– прокомментировала выход песни звезда.
SLAVA KAMINSKA – "Абьюзер": слушайте онлайн
Скандал между Викторией Смеюхой и Славой Каминской
- Еще до распада дуэта "НеАнгелы" было известно, что между Викторией и Славой часто происходили конфликты. Однако несколько недель назад между экс-коллегами произошла публичная ссора. Она началась с шутливого видео от Славы, где она якобы унизила танцы Виктории.
- В ответ Смеюха показала видео, как разрезает и ест торт с изображением лица Каминской. В ответ Слава Каминская назвала поступок Вики "вульгарным". Но по словам Смеюхи, на самом деле она позвонила артистке и отругала ее за видео.
- Виктория Смеюха впоследствии дала интервью, где рассказала об издевательствах со стороны Славы Каминской. Она якобы могла ударить ее, вырвать волосы и унизить.
- Слава же рассказала свою версию отношений в коллективе. Знаменитость считает, что Смеюха опубликовала видео с тортом и дает "гадкие интервью" о коллеге потому, что хочет получить популярность перед выпуском новой песни. Она подтвердила, что ситуация с вырванным волосами действительно была, но конфликт начала именно Смеюха.
- Каминская уверена, что практически все ссоры провоцирует Вика. Теперь певица не хочет даже здороваться с экс-коллегой и из-за ее оскорбительного видео и множества интервью отменила концерты "НеАнгелов".