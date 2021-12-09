После обвинений и скандала с Викой из "НеАнгелов": Слава Каминская выпустила песню "Абьюзер"

Певица Слава Каминская представила фанам музыкальную новинку. Она поглумилась со скандала с Викторией Смеюхой и выпустила песню "Абьюзер".

Публичный скандал между бывшими солистками группы "НеАнгелы", похоже, вдохновил певицу Славу Каминскую на создание новой песни. Она выпустила композицию под названием "Абьюзер".

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Слава Каминская выпустила клип

Исполнительница поделилась, что новую песню "Абьюзер" считает продолжением стиля предыдущего трека SLAVA BOGU.

В новом сингле звезда описала историю из личной жизни, поэтому Слава Каминская считает песню автобиографической. Но в то же время уверяет, что в песне нет ничего общего с Викторией Смеюхой, с которой был скандал.

Большинство людей считают, что некорректные высказывания бывшей коллеги – это пиар. Но я считаю это подлостью. Этот трек получился лишь благодаря символическому названию. Я готова гордо нести звание "Главный абьюзер страны", но, кроме названия, в этой песне нет ничего общего с вышеупомянутой женщиной,

– прокомментировала выход песни звезда.

SLAVA KAMINSKA – "Абьюзер": слушайте онлайн

Скандал между Викторией Смеюхой и Славой Каминской