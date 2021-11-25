Как сообщали ранее Виктория и Слава, а также их продюсер Юрий Никитин, певицы продолжат выступать вместе на определенных концертах и корпоративах, которые были заказаны ранее. Но после череды скандалов между звездами, Каминская заявила, что не выступит на одной сцене с Викторией.

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Я от них (концертов, – Showbiz 24) отказалась. Потому что я не выйду на сцену с человеком, который себя так ведет. Это человек, с которым я работать на одной сцене не хочу... Сейчас я с ней категорически не выйду. На Новый год будет работать SLAVA KAMINSKA, а не "НеАнгелы",

– заявила Слава Каминская.

По ее словам, поводом для этого стали заявления Смеюхи о буллинге прямо во время одного из концертов, а также последняя ситуация с тортом, где Виктория "разрезала" изображение лица Славы. Еще месяц назад Виктория приходила в гримерную Славы и извинялась перед ней и просила примирения. Но безо всяких на то причин повторно спровоцировала конфликт.

Сейчас Слава не хочет петь с Викторией и не уверена, поздоровалась ли бы с ней на улице.



Слава Каминская и Виктория Смеюха / Фото из инстаграма певицы

Никитин о будущем "НеАнгелов"

Сразу после новости о распаде коллектива в апреле 2021 года продюсер Юрий Никитин рассказывал, что будет сотрудничать со Славой Каминской и Викторией Смеюхой. Он отмечал, что Слава имеет большую команду, чем Вика, и она больше готова к сольному этапу. Но певицы продолжат исполнять весь репертуар на корпоративах и закрытых вечеринках.

Мы продолжаем работать сообща. Каждая солистка отдельно в своих программах не будет петь основные хиты "НеАнгелов". Репертуар группы останется в рамках группы,

– говорил раньше продюсер.