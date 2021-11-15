После лжи на "танцах": Войтенко объявил истинную причину разрыва с женой
Источник:"Світське життя"
Свое участие в "Танцах со звездами" Константин Войтенко посвятил жене, с которой якобы разругался из-за проекта. Валентина не стала подыгрывать мужу и призналась, что их конфликт длится с апреля. Теперь актер признался, что к разрыву привела нечестность с самого начала брака.
Шесть лет назад звезда сериала "Когда мы дома" женился на любимой – танцовщице Валентине. Перед свадьбой пара встречалась всего год, и судя по словам Константина Войтенко, не успела узнать друг друга.
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После лжи на "Танцах со звездами" о зависти жены он объявил истинную причину ссоры. По словам актера, это нечестность, ведь каждый из них искал двойное дно в своем партнере и пытался подстроить под себя.
Если глобально и честно – нечестность в самом начале. Когда ты додумываешь за человека, что он может быть вот таким, когда ты не принимаешь его таким, какой он есть, хочешь переделать его,
– признался Константин Войтенко.
Константин Войтенко подтвердил, что рассорился с Валентиной еще в апреле, однако разъехались они значительно позже – летом. Причиной переезда актера от семьи стал якобы не открытый конфликт с женой, а бешеный ритм съемок и репетиций. Он не хотел доставлять хлопот близким и отвлекаться сам.
"Мы разъехались не потому, что мы поссорились, а потому что так нам сейчас комфортнее. У меня очень сейчас напряженный график, и мы просто не можем, мы мешаем друг другу", – эмоционально объяснил Константин Войтенко.
Константин Войтенко с женой и дочкой / Фото из инстаграма Валентины
Что известно о ссоре Константина Войтенко с женой
- В первых эфирах "Танцев со звездами" актер рассказывал, что его пригласили в шоу как звезду, тогда как жена провалила кастинг танцовщиц. С тех пор их брак дал трещину, они разъехались и обратились к психологу.
- Через несколько недель Валентина заявила, что на "танцах" врут об их конфликте. Пара якобы рассорилась задолго до старта проекта, а женщина "не такая завистливая и примитивная, чтобы обижаться на мужа за неучастие в шоу". Их отношения якобы давно были токсичными.
- Чтобы реабилитироваться перед любимой за ложь, Костя Войтенко станцевал без партнерши на "танцах". Его контемп-извинение сорвал аплодисменты зрителей и высокие оценки судей, однако не растрогал Валентину.
- В семейный вечер актер тоже танцевал наедине с платьем, которое должна была бы одеть Валя. Однако в финале номера его ждал сюрприз – девушка выбежала на паркет и обняла мужа.