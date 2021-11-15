Шесть лет назад звезда сериала "Когда мы дома" женился на любимой – танцовщице Валентине. Перед свадьбой пара встречалась всего год, и судя по словам Константина Войтенко, не успела узнать друг друга.

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После лжи на "Танцах со звездами" о зависти жены он объявил истинную причину ссоры. По словам актера, это нечестность, ведь каждый из них искал двойное дно в своем партнере и пытался подстроить под себя.

Если глобально и честно – нечестность в самом начале. Когда ты додумываешь за человека, что он может быть вот таким, когда ты не принимаешь его таким, какой он есть, хочешь переделать его,

– признался Константин Войтенко.

Добавим, в 11 выпуске "Танцев со звездами" актер заявил, что помирился с женой и больше не будет раскрывать никаких деталей личной жизни, ведь Валентине это не нравится.

Константин Войтенко подтвердил, что рассорился с Валентиной еще в апреле, однако разъехались они значительно позже – летом. Причиной переезда актера от семьи стал якобы не открытый конфликт с женой, а бешеный ритм съемок и репетиций. Он не хотел доставлять хлопот близким и отвлекаться сам.

"Мы разъехались не потому, что мы поссорились, а потому что так нам сейчас комфортнее. У меня очень сейчас напряженный график, и мы просто не можем, мы мешаем друг другу", – эмоционально объяснил Константин Войтенко.



Константин Войтенко с женой и дочкой / Фото из инстаграма Валентины

Что известно о ссоре Константина Войтенко с женой