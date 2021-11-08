Темой десятого выпуска "Танцев со звездами" стал "Семейный вечер". Один танец участники исполняли со своими партнерами, а второй номер – с родственниками. Впрочем, Войтенко пришлось танцевать сольно, ведь его жена Валентина так и не появилась на паркете, чтобы танцевать модерн. В видеодневнике перед выступлением Войтенко признался, что очень сожалеет о его "исповеди" на всю страну о проблемах в браке.

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"На самом деле, я очень сожалею, что рассказал о нашем конфликте с женой на всю страну. Публичное обсуждение только обострило всю ситуацию. Многие из зрителей подумали, что причиной нашего конфликта стало то, что мы оба хотели попасть на "Танцы со звездами", а попал только я. Это не так. Причина есть, она очень серьезная, но я не буду это рассказывать, потому что это наше личное пространство", – поделился Константин.

Валя, извини меня, пожалуйста, что я обсуждал нашу ссору на всю страну. Если бы я мог, я бы отмотал время назад и не рассказывал об этом. Но, к сожалению, это невозможно. Прости за то, что я сделал тебе больно,

– заявил актер Константин.

Мужчина до последнего надеялся, что жена его поддержит на паркете под песню группы "Бумбокс" – "Вахтерам" и даже подготовил для нее красное платье. Со слезами на глазах он станцевал наедине, обнимая платье. Но перед комментариями судей к нему все же выбежала Валентина и крепко его обняла.

"Несмотря на любые моменты, которые происходят в семейной жизни у каждой семьи, было и есть очень много прекрасного между нами с Костей. Я почувствовала, что я не могу сегодня не приехать и не поддержать его в семейном эфире", – прокомментировала профессиональная танцовщица. В инстаграме она написала, что рада, что сделала это.

Реакция Валентины на номер мужа

На балконе, где их встречала Маша Ефросинина, она добавила, что ей совсем не нравилось то, что проект "ворвался в ее спальню" и обсуждал семейные проблемы на всю страну.

"Было много чувств, но я думаю, что наша история сегодня о том, что семья, которую все мечтают видеть в рамочке, она тоже переживает сложные времена. Я очень не люблю, что обо мне и об отношениях с Костей каждую неделю рассказывают по национальному телевидению. Такое впечатление, что эти все софиты, камеры ворвались в нашу спальню и обсуждают нашу семейную жизнь. Любая семья переживает разное и очень честно будет также об этом говорить", – отметила Валентина.

За такой чувственный и проникновенный номер Влад Яма, Екатерина Кухар и Макс Чмерковский дали Константину рекордные 30 баллов.

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