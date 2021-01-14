Известный украинский продюсер Елена Мозговая сообщила, что ее мама и муж, известный как певец Дэвид Аксельрод, заболели коронавирусом. Она публично попросила поклонников поддержать близких в сложный момент.

Несмотря на локдаун и новые карантинные ограничения коронавирус в Украине не утихает. COVID-19 не обошел звездную семью Елены Мозговой. На фейсбук-странице продюсер сообщила, что вирусом заразились ее мама Виолетта и муж Дэвид Аксельрод.

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Муж и мама Елены Мозговой заболели коронавирусом

Знаменитость не стала делится личным и не сказала о симптомах коронавируса у родных, поэтому неизвестно, как долго они болеют. Она лишь призналась, что COVID-19 очень истощает, потому попросила сторонников поддержать любимого Дэвида Аксельрода.

Ему сейчас нужна наша энергия и позитив, борьба с короной истощает любого, даже самых сильных, – поделилась Елена Мозговая.

Поклонники откликнулись на просьбу музыкального продюсера и засыпали певца приятными словами в комментариях, пожелав ему скорейшего выздоровления:

Дэвид, это всего 14, максимум 21 день! У вас замечательный голос, значит, хорошо работают легкие. Все будет хорошо;

Скорейшего выздоровления вам, Дэвид. Счастья и добра вашей семье;

Он сильный и умный, талантливый, в его сердце безграничная любовь к жене и любимой дочери. Его любовь придаст ему сил и он всегда будет побеждать;

Пусть Господь даст силы быстрее выздороветь! И хранит всю вашу семью;

Дай Бог силы Дэвиду преодолеть болезнь без осложнений. Хорошего настроения, выдержки, крепкого здоровья.

Елена Мозговая поделилась, что коронавирусом заболела еще и мама Виолетта. Она опубликовала фото с матерью и пожелала ей легкой и быстрой борьбы с COVID-19. Стоит добавить, что о своем результате ПЦР-теста продюсер пока никоим образом не обмолвилась.

"Мамочка у нас также с короной. Пожелаем моей королеве короны только на голове, а эта зараза вирусная пусть уже отступит наконец", – написала звездная дочь.