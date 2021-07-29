Украинские звездные супруги в очередной раз отправились за границу на отдых вместе с сыном Иваном. На этот раз Катя Осадчая и Юрий Горбунов устроили отпуск в Турции. Пара активно делится новыми постами.

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Катя Осадчая о своем рационе

Телеведущая следит за своим питанием на отдыхе, ведь ей важно не "набрать лишнего". "Пока держусь", – поделилась звезда.

Фрукты до 15:00, хлеб только утром, избегать сладкого и много воды в течение дня,

– назвала Катя Осадчая свои главные правила.

Также знаменитость опубликовала новые фотографии из отпуска. Она позировала в комфортном наряде – черном платье-рубашке на пуговицах. Летний образ дополняла соломенная сумка, ожерелье и золотая цепочка на шее, стильная бежевая панама и солнцезащитные очки.

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Украинские знаменитости пристально следят за своим рационом, ведь хотят иметь безупречный вид на публике. Недавно Джамала за несколько месяцев похудела на 12 килограммов. Звезда призналась, что после родов поправилась, однако очень хотела снова ходить в любимых платьях. Это и стало ее мотивацией.

Сейчас певица придерживается правильного питания. Она может позволить себе вареники или бургер, но эта пища даже не приносит артистке удовольствие.