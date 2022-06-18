После 10-летней карьеры Джулия Фокс впервые снялась для глянца Vogue: нестандартный образ

32-летняя актриса впервые за свою карьеру снялась для глянца Vogue. Эпатажная актриса предстала перед камерой фотографа в несвойственном для себя образе.

Узнаваемость Джулии Фокс стремительно взлетела с кратковременным романом с Канье Вестом – бывшим мужем Ким Кардашян. За 10 лет карьеры Джулия не приобрела такой безумной популярности, как после месяца встречаний со знаменитым рэпером и дизайнером.

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Неделя моды во Франции и несколько выходов из Канье в Нью-Йорке актриса и модель стала главной it-girl года. И даже несмотря на то, что Джулии приписывали копирование стиля Ким Кардашян, все равно ее образы привлекают сотни тысяч людей со всего мира.

Джулию Фокс пригласили моделью на модный показ, фотограф Юрген Таллер сделал для нее фотосессию, а модные бренды подписывают с ней рекламные контракты.

Теперь Vogue CS пригласил Джулию Фокс стать главной героиней глянца. Так актриса впервые в 32-летнем возрасте снялась для самого авторитетного глянца – Vogue.

Эпатажная Джулия, попадающая в объективы папарацци в эстравагантных образах, предстала на обложке Vogue CS в достаточно скромном и несвойственном ей образе.

На черно-белом кадре инфлюэнсерша позирует с короткой прической и любимыми черными стрелками, впрочем, несколько тоньше, чем любит рисовать сама звезда.

Девушка опустила голову на гипсовую скульптуру, на которой стоит груша. Стилисты надели актрису в черный тренч с воротником. Обложка, которая совсем не свойственна стилю Джулии, уже собрала тысячу вкусов и сотни комментариев.



Джулия Фокс снялась для глянца Vogue / Фото с инстаграммы

Что известно об отношениях Джулии Фокс и Канье Веста