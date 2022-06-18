Впізнаваність Джулії Фокс стрімко злетіла із короткочасним романом з Каньє Вестом – колишнім чоловіком Кім Кардашян. За 10 років кар’єри Джулія не здобула такої шаленої популярності, як після місяця зустрічань зі знаменитим репером та дизайнером.

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Тиждень моди у Франції та кілька виходів з Каньє у Нью-Йорку акторка та модель стала головною it-girl року. І навіть попри те, що Джулії приписували копіювання стилю Кім Кардашян, все одно її образи привертають увагу сотні тисяч людей зі всього світу.

Джулію Фокс навіть запросили моделлю на модний показ, фотограф Юрген Таллер зробив для неї фотосесію, а модні бренди підписують з нею рекламні контракти.

Тепер Vogue CS запросив Джулію Фокс стати головною героїнею глянцю. Так акторка вперше у 32-річному віці знялася для найавторитетнішого глянцю – Vogue.

Епатажна Джулія, яка потрапаляє в об’єктиви папараці у естравагантних образах, постала на обкладинці Vogue CS у досить скромному та невластивому їй образі.

На чорно-білому кадрі інфлюенсерка позує з короткою зачіскою та улюбленими чорними стрілками, втім дещо тоншими, аніж любить малювати собі сама зірка.

Дівчина схилила голову на гіпсову скульптуру, на якій стоїть груша. Стилісти одягнули акторку у чорний тренч з коміром. Обкладинка, яка зовсім невласива стилю Джулії, вже зібрала тисячу вподобань та сотні коментарів.



Джулія Фокс знялася для глянцю Vogue / Фото з інстаграму

Що відомо про стосунки Джулії Фокс та Каньє Веста