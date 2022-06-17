Знаменитые супермодели Гелена Кристенсен и Ясмин Гаури были настоящими звездами в 90-е годы. Девушки купались в славе и дефилировали на показах известнейших мировых брендов.

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53-летняя Гелена и 51-летняя Ясмин впервые встретились через 25 лет после совместного показа, где они вышли вместе презентовать наряды бренда Christian Lacroix.

Супермодели встретились вместе, выпили кофе и сделали совместное селфи. Гелена Кристенсен опубликовала не только щемящее сообщение, но и показала видеоролик их показа, который состоялся 25 лет назад.

Это случилось. Впервые с 1997! Люблю эту девушку и очень скучаю по ней, так приятно видеть ее и снова обнимать,

– написала Гелена в сообщении.

Уникальное фото супермоделей прокомментировала Белла Хадид и написала, что "легенды объединились". Модель Эмбер Валетта также отметила, что женщины очень красивы и она сильно скучает по ним.

Сообщение Гелены Кристенсен прокомментировала и сама Ясмин Гаури. Женщина отметила, что не может поверить в то, что Гелена нисколько не изменилась.

Я не могу поверить в то, что ты не изменилась нисколько! Я так соскучилась по нашим приключениям и по тебе такой прекрасной – внешней и внутренней,

– заявила Ясмин Гаури.



Гелена Кристенсен и Ясмин Гаури / Фото из инстаграммы

Гелена Кристенсен в 90-х годах считалась одной из самых популярных моделей в мире. Ее нередко называли одной из самых красивых женщин на планете. Знаменитые модельеры просто обожали ее. Джанни Версаче восхищался ее фигурой, Джон Гальяно подчеркивал силу ее характера и яркую харизму, Карл Лагерфельд вдохновлялся ее ногами.

Фотограф Герб Ритц называл ее самой красивой женщиной в мире. Он снял Гелену в 1994 году для календаря Pirelli, и эту фотосессию до сих пор считают одной из самых успешных за всю историю календаря.

Наибольшую популярность данка приобрела благодаря сотрудничеству с бельевым гигантом Victoria's Secret. Именно Гелена долгие годы отвечала за сексуальный подтекст бренда.

Ясмин Гаури в 90-х годах называли "лебедем Востока" или "розой Востока", а все потому, что девушка родилась в семье пакистанца и немки. В 17-летнем возрасте Ясмин начала свою карьеру в лучших традициях знаменитостей. В McDonald's, где она работала, девушку заметил скаут и пригласил в модельное агентство. Отец-мусульманин свирепствовал из-за снимков девушки обнаженной по пояс, так что Ясмин вынуждена была буквально бежать в Нью-Йорк, где и началась ее карьера супермодели.

В 1990 году Гаури начинает работать в Versace. К концу 1990 года модель дважды появляется на обложке журнала Elle. Через год становится лицом Christian Dior и участвует в многочисленных показах мод, а лицо ее не сходит с обложек модных журналов.