Польша выступила против переноса Евровидения-2023 из Украины

В Польше не согласились с решением ЕМС не проводить Евровидение-2023 в Украине. Там было написано заявление с поддержкой Общественного.

В Польше выступили против того, чтобы забрать у Украины возможность проводить Евровидение-2023. Министерство культуры и национального наследия, а также правление польского национального телеканала TVP опубликовали совместное заявление.

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Польша выступила против решения ЕМС

В заявлении представители культурной сферы Польши выступили в поддержку Украины. По их мнению, общественный вещатель имеет право организовать конкурс.

"Министр культуры и национального наследия Республики Польша и правление Польского телевидения выражают сожаление по поводу того, что Европейский языковой союз самовольно отобрал у украинского общественного вещателя право на организацию песенного конкурса Евровидения в 2023 году и начал переговоры по организации этого мероприятия с британским BBC", – написали в заявлении.

Польша поддержала решение украинских властей дать возможность провести переговоры с организаторами Евровидения.

Мы заверяем вас в нашей постоянной поддержке украинского общественного вещателя в поиске такой организационной модели для конкурса Евровидения-2023 в следующем году, которая будет учитывать как наибольшую долю украинских создателей и продюсеров, а также аудиторию из этой страны,

– сообщили на сайте.

Совместное заявление подписали вице-премьер-министр культуры и национального наследия Польши Петр Глинский, председатель и член правления TVP Яцек Курский и Матеуш Матышкович.

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