48-летний Валерий Харчишин был одним из немногих артистов, которые не сомневались, что Евровидение-2023 удастся организовать в Украине. Даже после отказа Европейского языкового союза, он считает, что это реально. Лидер "Другої ріки" просит его одуматься, потому что у песенного конкурса есть все шансы стать Americanovision, передает 24 канал.

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Валерий Харчишин пригрозил EBU

"Вместо того, чтобы сс*ть в штаны, ища новое место проведения Евровидения, я бы посоветовал Европейскому языковому союзу не толеровать москальскую культуру, способствуя ее распространению через вещателей в Европе. Вдруг может так случиться, что песенному конкурсу придется менять название на Americanovision и искать убежище в Соединенных Штатах, а не в Соединенном королевстве", – резко заявил нам Валерий Харчишин.

Членов Европейского языкового союза он назвал "обеспокоенными грамотеями", рискующими повторить судьбу международного общества авторов и композиторов CISAC. То "топило" за "невозможность лишения Российского авторского общества членства в мировом обществе". Исключить Россию из CISAC Харчишин просил еще в марте.

Иными словами. Либо мы вместе преодолеем зло и проведем конкурс, либо пусть идут вслед за русским военным кораблем со своим Евровидением,

– эмоционально подытожил музыкант.

Напомним! Только недавно в интервью 24 каналу Валерий Харчишин говорил: "Евровидение точно состоится в Украине. Я бы хотел, чтобы оно состоялось в освобожденной Ялте. Говорят, что в Мариуполе неуместно, потому что это как на кладбище. Но думаю, что все люди, которые там погибли, хотели бы, чтобы Украина улыбалась, жила. Ибо ради чего они тогда положили свою жизнь?"

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