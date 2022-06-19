У Польщі виступили проти того, щоб забрати в України можливість проводити Євробачення-2023. Міністерство культури та національної спадщини, а також правління польського національного телеканалу TVP опублікували спільну заяву.

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Польща виступила проти рішення ЄМС

У заяві представники культурної сфери Польщі виступили на підтримку України. На їхню думку, суспільний мовник має право організувати конкурс.

“Міністр культури та національної спадщини Республіки Польща та правління Польського телебачення висловлюють жаль з приводу того, що Європейська мовна спілка самовільно відібрала в українського суспільного мовника право на організацію пісенного конкурсу Євробачення у 2023 році та розпочала переговори щодо організації цього заходу з британською BBC", – написали в заяві.

Польща підтримала рішення української влади дати можливість провести перемовини з організаторами Євробачення.

Ми запевняємо вас у нашій постійній підтримці українського суспільного мовника у пошуку такої організаційної моделі для конкурсу Євробачення-2023 наступного року, яка враховуватиме як найбільшу частку українських творців і продюсерів, а також аудиторію з цієї країни,

– повідомили на сайті.

Спільну заяву підписали віцепрем'єр-міністр культури й національної спадщини Польщі Пьотр Глінський, голова та член правління TVP Яцек Курський і Матеуш Матишкович.

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