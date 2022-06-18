После заявления Европейского языкового союза о том, что Евровидение-2023 в Украине не будет, шоу-биз разделился на два лагеря – кто-то говорит, что грандиозный песенный конкурс при любых обстоятельствах должен состояться в Украине, кто-то настаивает на том, что рисковать жизнью еврофанов – это абсурд. К когорте последних принадлежит Вадим Лисица, давший комментарий 24 каналу.

Важная тема Евровидения-2023 не проведут в Украине: вероятно, в Великобритании

Реакция Вадима Лисицы на решение EBU

Это решение достаточно логично. Но мне кажется, оно обнародовано рано. Лично я надеюсь, что ситуация с боевыми действиями на нашей территории закончится как можно быстрее! Жаль, что Украина не сможет принять Евровидение-2023, но прежде всего безопасность – это главное,

– высказался музыкальный продюсер.

"Мы не можем рисковать жизнями людей и проводить конкурс на нашей территории, потому что у нас летят ракеты чуть ли не каждый день", – добавил Вадим Лисица.

Он признался нам, что не против, если Евровидение-2023 заберет себе Великобританию, ведь их Сэм Райдер выступил достойно: "Британия по всем аспектам заслуживает проведения этого праздника песни".

Интересно! Подобное мнение высказал в комментарии 24 канала и Игорь Кондратюк. Он думает, что "единственно возможное логическое решение – перенести Евровидение в Великобританию". Его, как и Вадима Лисицу, беспокоят гарантии безопасности.

Вадим Лисица попал в скандал на Евровидении-2022

Кстати, саундпродюсер был не просто одним из пяти членов Национального жюри на Евровидении-2022 от Украины, он являлся его главой. После нуля для Польши хейт посыпался и в его адрес.

Еще в мае Лисица извинился перед Польшей и заявил, что не мог подсуживать, потому что накануне подписал договор, в котором обещал не учитывать политический аспект: "Мне лично досадно, и я извиняюсь перед польским народом за то, что так получилось. Но ничего менять не буду, не могу. Потому что это принципиальная позиция. Эта оценка была принципиальной. Все сделано честно и прозрачно".