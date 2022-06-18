Для 24-го канала бывший музыкальный продюсер и судья вокальных шоу Игорь Кондратюк признался, что еще в мае, на следующий день после победы Kalush Orchestra, говорил: Евровидение-2023 возможно в Украине только тогда, если война закончится до конца лета. Так что решением Европейского языкового союза он не удивлен.

Важно Евровидение-2023 не проведут в Украине: вероятно, в Великобритании

Что Кондратюк думает о Евровидении-2023 в Великобритании

К сожалению, EBU приняла, скорее всего, единственно возможное логическое решение: перенести Евровидение в Великобританию. Почему логично? Ибо во время войны и ракетных обстрелов Россией всех регионов Украины нет гарантии безопасности как участникам, так и гостям конкурса. Даже если его провести в Ужгороде,

– считает Игорь Кондратюк.

Здесь следует добавить, что команда Общественного вещателя предлагала EBU три потенциальные локации для проведения Евровидения-2023 в Украине – Киев, Львов и Закарпатская область, вероятно, это был бы Ужгород.

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Как относится к реакции Ткаченко

Примечательно, что ни Общественное, ни Александр Ткаченко не согласны с безапелляционным решением EBU. Министр культуры и информационной политики признался, что "нас поставили перед фактом без обсуждений возможности других вариантов", поэтому он требует дополнительных переговоров и изменения решения, ведь Евровидение-2023 в Украине стало бы мощным сигналом мировой поддержки.

Недовольство Александра Ткаченко я понимаю, поскольку ЕBU, пожалуй, даже не посоветовалась с Украиной, а просто поставила нас перед фактом отменить Евровидения в Украине,

– заявил Игорь Кондратюк.