В Польше выступили против того, чтобы забрать у Украины возможность проводить Евровидение-2023. Министерство культуры и национального наследия, а также правление польского национального телеканала TVP опубликовали совместное заявление.
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Польша выступила против решения ЕМС
В заявлении представители культурной сферы Польши выступили в поддержку Украины. По их мнению, общественный вещатель имеет право организовать конкурс.
"Министр культуры и национального наследия Республики Польша и правление Польского телевидения выражают сожаление по поводу того, что Европейский языковой союз самовольно отобрал у украинского общественного вещателя право на организацию песенного конкурса Евровидения в 2023 году и начал переговоры по организации этого мероприятия с британским BBC", – написали в заявлении.
Польша поддержала решение украинских властей дать возможность провести переговоры с организаторами Евровидения.
Мы заверяем вас в нашей постоянной поддержке украинского общественного вещателя в поиске такой организационной модели для конкурса Евровидения-2023 в следующем году, которая будет учитывать как наибольшую долю украинских создателей и продюсеров, а также аудиторию из этой страны,
– сообщили на сайте.
Совместное заявление подписали вице-премьер-министр культуры и национального наследия Польши Петр Глинский, председатель и член правления TVP Яцек Курский и Матеуш Матышкович.
Как звезды реагируют на решение ЕМС
- Саундпродюсер Вадим Лисица считает, что решение было объявлено слишком рано. Все потому, что карта боевых действий может измениться.
- Валерий Харчишин выразил радикальную позицию вернуть конкурс Украине. "Вместо того, чтобы уйти в штаны, ища новое место проведения Евровидения, я бы посоветовал Европейскому языковому союзу не толеровать москальскую культуру".
- Игорь Кондратюк поделился, что не удивлен решением Европейского языкового союза, потому что оно логично: "Во время войны и ракетных обстрелов Россией всех регионов Украины нет гарантии безопасности как участникам, так и гостям конкурса. Даже если его провести в Ужгороде".