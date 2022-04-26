Оля Полякова активно выступает против войны и всячески пытается поддержать Украину. Она отправилась в благотворительный тур вместе с футбольной командой "Шахтер". Артистка обратилась к президенту Турции в эфире телеканала Freedom после благотворительного футбольного матча "Шахтера" и турецкого "Антальяспора".

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Оля Полякова обратилась к Реджепу Эрдогану

Самая трагическая ситуация сейчас в Мариуполе. Местные жители находятся в осаде, постоянно в подвалах. В укрытиях завода "Азосталь" уже более двух месяцев сидят более тысячи гражданских людей, ранены военные и другие защитники. В их числе женщины, дети, пенсионеры. Оля Полякова просит мир спасти этих людей. С этой целью она обратилась к руководству Турции.

Я хочу обратиться в местное правительство и лично в Эрдоган для того, чтобы оно открыло морской коридор. Он может спасти жителей Мариуполя и его защитников. Поэтому я прошу вас воспользоваться своим влиянием на агрессора и осуществить огромную и очень важную миссию по спасению.

– сказала Полякова.

Знаменитости все чаще обращают внимание на блокаду Мариуполя: