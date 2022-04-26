Возлюбленные военных из "Азова" пытаются сделать все для того, чтобы помочь своим мужчинам и освободить их из осады россиян. Они призывают власть и мир спасти тех, кто уже два месяца находится в оккупации.

Важно Они не заслуживают этого ада, – Злата Огневич еще раз призвала спасти мариупольцев

Возлюбленные бойцов "Азова" призывают к спасению мужчин

Своей историей поделилась 20-летняя Ульяна. Девушка уже 8 лет встречается с 23-летним бойцом полка "Азов". Она рассказала, что российские оккупарнты добрались до базы "Азова" в селе Урзуф, где устраивают провокации. Россияне переодеваются в форму ВСУ и расстреливают мирное население. Все, чтобы обвинить украинских защитников.

Я хочу, чтобы все услышали, что они этого не делали и никогда не сделают,

– подчеркнула девушка.

Вместе с другими женщинами Ульяна пытается добиться решительных действий от власти и общества, чтобы спасти заложников Азовстали, чтобы они вернулись домой живыми.

Последнее сообщение от юноши я получила 17 апреля. Он написал, что там ад. Там просто ад. Они даже не сразу прорвались в "Азовсталь". И не все туда прорвались. Не понимаю, как можно откладывать уже 2 месяца. Их немедленно нужно спасать! Нам не нужна новая Небесная Сотня, нам нужны живые защитники! "Азов" – это самое сильное подразделение в Украине, поэтому мы стучаем во все двери и призываем других делать это,

– подчеркнула Ульяна.

Также девушка рассказала, что в укрытиях "Азовстали", где находится около тысячи мирных жителей, осталось критически мало еды. То, что защитники находят, отдают гражданским жителям.

Беседа Златы Огневич с любимыми бойцами "Азова": смотрите видео онлайн

Злата Огневич уже не впервые обращается с призывами помочь оказавшимся в осаде жителям Мариуполя. Сейчас они переживают настоящий ад, власть и мир должны сделать все, чтобы спасти наших земляков. Они не заслуживают того, чтобы умереть в муках. Раненые, военные, мирные люди, среди которых многие женщины, дети и пенсионеры, требуют освобождения.