После выхода интервью на ютуб-канале Ксении Собчак на Олю Полякову посыпались неоднозначные комментарии. Одни хвалят артистку за честность, другие хейтят за то, что она пытается донести на Россию правду, потому что "хороших русских нет". Так что звезда публично расставила все точки над "і".

До теми Это не фейк, это война – Оля Полякова дала интервью Собчак, но ее все время "запикивали"

Почему Оля Полякова дала интервью Ксении Собчак

"Оля, зачем вы с ней вообще общались? Они нам не братья, не сестры! Вы что-то перепутали. Они кровожадные нацисты и фашисты, виртуозно лгущие и извращающие любую информацию", – упрекнули Полякову.

Мое интервью вышло не порезаным. Все, что я хотела донести до русского язычного населения, я донесла! Это важно, чтобы они слышали правду,

– разъяснила артистка.

Скриншот из фейсбука Оли Поляковой

Отметим, Ника Белоцерковская – российская блоггерша и автор кулинарных книг, которая называет "спецоперацию" войной и которой стыдно быть россиянкой. На нее уже возбуждено уголовное дело из-за "фейков" о действий российской армии в Украине. Ей грозит 10 лет за решеткой.

Реакция сети на интервью Поляковой Собчак

"Оля, вы были великолепны! Такая искренность, такой надрыв души, невозможно оставаться равнодушным . Спасибо вам";

. Спасибо вам"; "Спасибо за крик души, за правду" ;

; "Оля, вы была непревзойденна! Я считаю, что омрачили всех";

"Только у Ксении позиция не ясна. А вы, Оля, замечательная! Слава ВСУ!