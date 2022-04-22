Об отважных защитниках Мариуполя, как 300 спартанцев сдерживающих русскую орду, говорит весь мир. Святослав Вакарчук с группой "Океан Эльзы" решил воспеть их героизм. В пятницу, 22 апреля, певец издал проницательный трек "Місто Марії". Он об устойчивости Восточного Форпоста Украины.

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Посвящается защитникам Мариуполя – казацкого города Марии,

– лаконично представил "Океан Эльзы".

Интересно, что песню "Місто Марії" записали на репетиции 21 апреля. Очевидно, что группа готовится к первому концерту во время войны, который даст на Пасху, 24 апреля, на станции метро "Золотые ворота" в Киеве.

Океан Эльзы – Місто Марії: слушайте песню онлайн

Реакция сети на песню "Місто Марії"

"Слезы стоят в глазах. Страха в душе уже нет, вечным героям слава";

"Спасибо за песню! Слава Украине, ''Азовцам'' и героическому народу Украины. Грузия с вами, братья и сестры";

"Слава полку "Азов" и всем бойцам, находящимся в Мариуполе";

"Спасибо Святославу и "Океану Эльзы", очень сильная песня";

"Мой родной Мариуполь. Люблю тебя всей душой. Вскоре тебя освободят, и мы заживем. Отстроим, наладим, все будет, наконец, хорошо";

"Я надеюсь, что никто никогда не забудет, о чем эта песня. И Россия поплатится за каждую оборванную жизнь, за каждую сломанную судьбу".

Текст песни "Місто Марії"

Сонце зійшло над Азовом,

Вітер над дюнами дме.

Холодно, але пісок пахне весною,

Очі вже звикли до втоми.

Надто багато причин.

Мрію, як нам буде знов добре з тобою.

Ні, корабельні гармати

Не розіб'ють мою мрію,

Віру ніколи не зрадить серце моє.

Буде до віку стояти

Праведне місто Марії,

Доки над гордим Азовом

Сонце встає.

Небо гримить над Азовом,

Ворог гарматами б'є,

Звечора навіть бетон пахне війною.

Думати, як буде завтра,

Часу нема і немає причин.

Серце і руки давно звиклі до бою

І корабельні гармати

Не розіб'ють мою мрію,

Віру ніколи не зрадить серце моє.

Буде до віку стояти

Праведне місто Марії,

Доки над гордим Азовом

Сонце встає.

Ми залишились собою,

Ми загорнулись у ніч,

І вільні уста стисли від болю,

Але й в найглибші підвали

Світло повернеться знов.

Крик нового дня рветься на волю.

І корабельні гармати

Не розіб'ють мою мрію,

Віру ніколи не зрадить серце моє.

Буде до віку стояти

Праведне місто Марії,

Доки над гордим Азовом

Сонце встає.