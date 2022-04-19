Враги беспощадно уничтожают все, что украинцы строили годами. Они уничтожают мечты, планы, города, жизнь. Известные люди призывают освободить Мариуполь, жители и защитники которого сейчас находятся в блокаде.

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Джамала призвала помочь Мариуполю

Мариуполь сегодня – это настоящий ад на земле. Те украинцы, которые находятся там, переживают только боль, страх и страдания. Так же как и их земляки, которые пытаются сделать все для того, чтобы город как можно скорее освободили. Страдает от постоянных обстрелов и Харьков. Сейчас от обычной жизни там не осталось ничего. Жителей этих городов продолжают уничтожать.

Власти Мариуполя заявили, что в городе за время полномасштабной войны погибли около 22 тысяч мирных жителей. Еще более 100 тысяч находятся на грани голодной смерти. В городе нет еды, лекарств, возможности спастись. 95 процентов Мариуполя – руины.

Что мы можем? Не мочать, не дать этим городам исчезнуть навсегда. Что может мир? Дать Украине тяжелое вооружение, в том числе самолеты. Так удастся снизить давление оккупантов и деблокировать Мариуполь. Пока есть, кого спасать,

– призвала Джамала.

Разрушены Харьков и Мариуполь / Фото из инстаграмма Джамалы