Оля Полякова активно виступає проти війни та всіляко намагається підтримати Україну. Вона вирушила у благодійний тур разом з футбольною командою "Шахтар". Артистка звернулася до президента Туреччини в ефірі телеканалу Freedom після благодійного футбольного матчу "Шахтаря" та турецького "Антальяспора".

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Оля Полякова звернулася до Реджепа Ердогана

Найтрагічніша ситуація зараз в Маріуполі. Місцеві жителі перебувають в облозі, постійно у підвалах. В укриттях заводу "Азосталь" вже понад 2 місяці сидять більше тисячі цивільних людей, поранені військові та інші захисники. Серед них жінки, діти, пенсіонери. Оля Полякова просить світ врятувати цих людей. З цією метою вона звернулася до керівництва Туреччини.

Я хочу звернутися до місцевого уряду й особисто до Ердогана для того, щоб він відкрив морський коридор. Він може врятувати жителів Маріуполя та його захисників. Тому я прошу вас скористатися своїм впливом на агресора і здійснити величезну й дуже важливу місію з порятунку,

– сказала Полякова.

Знаменитості все частіше звертають увагу на блокаду Маріуполя: