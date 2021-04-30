Досадная ситуация с похищением собак Леди Гаги произошла еще в конце февраля. Райан Фишер выгуливал собак артистки – Коджи и Густава, когда группа неизвестных людей выстрелила в грудь мужчине и похитила животных.

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Полиция нашла виновных

На днях задержали группировку из 5 человек, которые могли быть причастными к инциденту. По версии полиции, все они участвовали в нападении на помощника артистки, а также их обвинили в покушении на убийство и грабеже.

Стоит добавить, что после похищения собак одна женщина впоследствии вернула их певице, поскольку Гага обещала пол миллиона долларов вознаграждения. Но неизвестно, действительно ли звезда заплатила женщине деньги, которая так быстро вернула ей собак. Полиция некоторое время предполагала, что женщина не причастна к похищению, но впоследствии выяснилось, что она имеет отношения с отцом одного из задержанных.

В полиции добавили, что похищение собак не было связанным с самой Леди Гагой. Задержанные не знали, что это любимцы звезды, поскольку просто "охотились" на породу собак, ведь они являются очень дорогими.

Что известно о похищении собак Гаги?