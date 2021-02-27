Леди Гаге вернули похищенных собак: какое вознаграждение пообещала звезда
В среду, 24 февраля, неизвестные похитили двух французских бульдогов певицы Леди Гаги и подстрелили помощника звезды. Через два дня собак вернули знаменитой владелице. Домашних любимцев нашла женщина, имя которой не разглашают, и привела в полицейский участок.
Источник:CNN
Как говорится в заявлении департамента полиции Лос-Анджелеса, около 18:00 в пятницу, 26 февраля, женщина доставила двух французских бульдогов Кодзи и Густава в отделение полиции в Корейском квартале. Представитель Леди Гаги подтвердил, что это ее собаки, поскольку сама певица находится в Риме на съемках фильма. Животных вернули целыми и невредимыми.
Важно Неизвестные украли собак Леди Гаги и подстрелили помощника певицы
Женщина, конфиденциальность которой сохраняют, заверила, что нашла бульдогов прямо на улице вдали от того места, где их похитили. В полиции утверждают, что женщина непричастна к похищению и не связана с нападавшими.
Женщина нашла собак и обратилась к сотрудникам Леди Гаги, чтобы вернуть их. Личность женщины и место, где были найдены собаки, будут оставаться конфиденциальными из-за активного расследования преступления и для ее безопасности,
– говорится в сообщении.
Расследование до сих пор продолжается. Правоохранители работают над установлением подозреваемых в нападении, которое произошло в среду, 24 февраля, в Западном Голливуде. Напомним, что во время похищения двое неизвестных ранили помощника Леди Гаги Райана Фишера, выстрелив в грудь четыре раза. Мужчина находится в больнице.
Какое вознаграждение пообещала Леди Гага
После похищения двух бульдогов певица опубликовала трогательное сообщение в инстаграме. Она заявила, что готова щедро отблагодарить тех, кто успел купить или случайно нашел ее любимцев. Звезда пообещала спасителям полмиллиона долларов.
Мое сердце болит, и я молюсь, чтобы моя семья снова стала полноценной. Я заплачу 500 тысяч долларов за их возвращение,
– написала Леди Гага.
В трогательной публикации она публично поблагодарила помощника Райана Фишера, которого тяжело ранили во время нападения, и подчеркнула, что он рисковал своей жизнью, чтобы защитить ее семью. Ассистента певица назвала героем.
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