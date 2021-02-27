В среду, 24 февраля, неизвестные похитили двух французских бульдогов певицы Леди Гаги и подстрелили помощника звезды. Через два дня собак вернули знаменитой владелице. Домашних любимцев нашла женщина, имя которой не разглашают, и привела в полицейский участок.

Как говорится в заявлении департамента полиции Лос-Анджелеса, около 18:00 в пятницу, 26 февраля, женщина доставила двух французских бульдогов Кодзи и Густава в отделение полиции в Корейском квартале. Представитель Леди Гаги подтвердил, что это ее собаки, поскольку сама певица находится в Риме на съемках фильма. Животных вернули целыми и невредимыми.

Важно Неизвестные украли собак Леди Гаги и подстрелили помощника певицы

Женщина, конфиденциальность которой сохраняют, заверила, что нашла бульдогов прямо на улице вдали от того места, где их похитили. В полиции утверждают, что женщина непричастна к похищению и не связана с нападавшими.

Женщина нашла собак и обратилась к сотрудникам Леди Гаги, чтобы вернуть их. Личность женщины и место, где были найдены собаки, будут оставаться конфиденциальными из-за активного расследования преступления и для ее безопасности,

– говорится в сообщении.

Расследование до сих пор продолжается. Правоохранители работают над установлением подозреваемых в нападении, которое произошло в среду, 24 февраля, в Западном Голливуде. Напомним, что во время похищения двое неизвестных ранили помощника Леди Гаги Райана Фишера, выстрелив в грудь четыре раза. Мужчина находится в больнице.

Какое вознаграждение пообещала Леди Гага

После похищения двух бульдогов певица опубликовала трогательное сообщение в инстаграме. Она заявила, что готова щедро отблагодарить тех, кто успел купить или случайно нашел ее любимцев. Звезда пообещала спасителям полмиллиона долларов.

Мое сердце болит, и я молюсь, чтобы моя семья снова стала полноценной. Я заплачу 500 тысяч долларов за их возвращение,

– написала Леди Гага.

В трогательной публикации она публично поблагодарила помощника Райана Фишера, которого тяжело ранили во время нападения, и подчеркнула, что он рисковал своей жизнью, чтобы защитить ее семью. Ассистента певица назвала героем.

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