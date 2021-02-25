Неизвестные украли собак Леди Гаги и подстрелили помощника певицы
У американской певицы Леди Гаги похитили 2 собак из 3. Неизвестные подстрелили мужчину, который выгуливал бульдогов звезды. Злоумышленники требуют выкуп за собак.
Источник:The Daily Mail
У знаменитой певицы Леди Гаги украли 2 бульдогов из 3. Неизвестные 4 раза выстрелили в грудь Райану Фишеру, который гулял с собаками.
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У Леди Гаги украли собак
Вчера, 24 февраля, 30-летний Райан Фишер гулял по Западному Голливуду с собаками Леди Гаги – Кодзи, Мисс Азией и Густаво. Вечером неизвестные выстрелили 4 раза в грудь Райану и украли двух бульдогов звезды.
Райана Фишера госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас мужчина чувствует себя лучше, он выздоравливает.
Полиция смогла найти Мисс Азию, одну из собак Леди Гаги. Злоумышленники спрятали бульдога в полицейской машине.
По данным издания TMZ, злоумышленники, похитившие собак певицы, требуют выкуп за возвращение четвероногих друзей. В частности, они желают получить полмиллиона долларов. Впрочем неизвестные не сообщили, как должно проходить возвращение бульдогов.
Правоохранительные органы не знают, были ли целью похитителей собаки именно Леди Гаги. Французские бульдоги пользуются спросом и дорого стоят, поэтому наши источники утверждают, что, возможно, преступники не знали, что собаки принадлежат Леди Гаге,
– пишет издание.
Добавим, что сама Леди Гага пока не комментировала новости. Она находится в Риме, но по словам источников, хочет вернуть четвероногих друзей домой.
Леди Гага с одним из своих бульдогов / Фото из инстаграма Леди Гаги
Приблизительная стоимость французских бульдогов
- Собаки такой породы стоят в среднем от 1,5 до 3 тысяч долларов.
- А вот любимцы, которые имеют родословную, стоят дороже. Стоимость за таких собак может достигать 10 тысяч долларов.
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