49-летний актер и звезда лент "Оставленные" и "Обнаженное искушение" снялся для нового выпуска издания в компании своего домашнего любимца – питбуля Куму. Для обложки фото он надел свои любимые винтажные брюки, обнажив торс. В мускулистых руках мужчина нежно держал своего четвероногого друга.

К слову Джастин Теру рассказал об отношениях с Дженнифер Энистон после разрыва



Джастин Теру с собакой Куму / Фото Esquire

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Что известно о собаке Теру?

Находясь в браке с Дженнифер Энистон три года назад, пара имела четырех собак, которые после развода остались с актрисой в Лос-Анджелесе.

Теру не смог быть без любимца в Нью-Йорке и взял из приюта собаку с непростой судьбой. Спасатели нашли собаку несколько лет назад после урагана Харви. Собака была на грани жизни и смерти, и уже находилась в шаге от эвтаназии. Но именно в то время Теру искал для себя друга и случайно увидел его в приюте Chance of Bloom, откуда впоследствии и забрал.

Они стали друзьями "не разлей вода" и всегда проводят время вместе. Вместе с Куму Джастин даже пришел на церемонию вручения премии Best Friends Animal society's Benefit (2019) в Лос-Анджелесе, на которой чествовали самых главных звездных защитников бездомных животных, в частности, и Джастина Теру.