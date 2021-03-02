Помощник популярной певицы Леди Гаги-Райан Фишер пришел в себя после нападения похитителей собак артистки и рассказал о самочувствии. Также он поблагодарил исполнительницу за поддержку, которую она оказывает ему и его семье.

24 февраля Райан Фишер гулял по Западному Голливуду с собаками Леди Гаги. Во время прогулки неизвестные 4 раза выстрелили мужчине в грудь и украли двух бульдогов знаменитости.

К теме Неизвестные украли собак Леди Гаги и подстрелили помощника певицы

Райана госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь. Через несколько дней мужчина пришел в себя и уже опубликовал несколько фотографий из больницы на личной странице в инстаграме.

Помощник Леди Гаги показал, как выглядит после нападения

Фишер поделился фотографиями, где изображен на больничной койке. Вокруг него есть разнообразные аппараты, а также видим кислородную маску. Через несколько дней после нападения 30-летний помощник Леди Гаги пришел в себя и поблагодарил всех за поддержку.

Райан рассказал, что в тот вечер, когда похитили собак, он был на грани жизни и смерти. Фишер отметил, что сейчас будет воздерживаться от комментариев средствам массовой информации.

Я все еще выздоравливаю от очень близкого столкновения со смертью, воздерживаюсь от распространения деталей в СМИ. Позже я скажу и напишу больше,

– написал в публикации Фишер.

Мужчина поблагодарил всех за поддержку и любовь, которую чувствует сейчас. Он поделился, что мама и брат вылетели к нему, чтобы быть рядом.

Также мужчина добавил, что невероятно благодарен Леди Гаге. Он поблагодарил исполнительницу за огромную поддержку, которую она оказала ему и всей его семье.

Похищение бульдогов Леди Гаги