Помощник Леди Гаги, который спасал ее собак, пришел в себя и рассказал о нападении
Помощник популярной певицы Леди Гаги-Райан Фишер пришел в себя после нападения похитителей собак артистки и рассказал о самочувствии. Также он поблагодарил исполнительницу за поддержку, которую она оказывает ему и его семье.
Источник:Инстаграм Райана Фишера
24 февраля Райан Фишер гулял по Западному Голливуду с собаками Леди Гаги. Во время прогулки неизвестные 4 раза выстрелили мужчине в грудь и украли двух бульдогов знаменитости.
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Райана госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь. Через несколько дней мужчина пришел в себя и уже опубликовал несколько фотографий из больницы на личной странице в инстаграме.
Помощник Леди Гаги показал, как выглядит после нападения
Фишер поделился фотографиями, где изображен на больничной койке. Вокруг него есть разнообразные аппараты, а также видим кислородную маску. Через несколько дней после нападения 30-летний помощник Леди Гаги пришел в себя и поблагодарил всех за поддержку.
Райан рассказал, что в тот вечер, когда похитили собак, он был на грани жизни и смерти. Фишер отметил, что сейчас будет воздерживаться от комментариев средствам массовой информации.
Я все еще выздоравливаю от очень близкого столкновения со смертью, воздерживаюсь от распространения деталей в СМИ. Позже я скажу и напишу больше,
– написал в публикации Фишер.
Мужчина поблагодарил всех за поддержку и любовь, которую чувствует сейчас. Он поделился, что мама и брат вылетели к нему, чтобы быть рядом.
Также мужчина добавил, что невероятно благодарен Леди Гаге. Он поблагодарил исполнительницу за огромную поддержку, которую она оказала ему и всей его семье.
Похищение бульдогов Леди Гаги
- 24 февраля неизвестные похитили двух бульдогов знаменитости и подстрелили ее помощника.
- Через 2 дня домашних питомцев вернули певице.
- Собак нашла женщина, имя которой не разглашают, и привела их в полицейский участок.
- Леди Гага пообещала за возвращение бульдогов вознаграждение в размере пол миллиона долларов.
- Своего помощника, который рисковал жизнью ради того, чтобы спасти собак, она назвала героем.
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