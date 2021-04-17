Похорон чоловіка Її Величності міг би бути державним, оскільки відповідно до статусу він мав на це право. Однак покійний принц Філіп хотів, щоб церемонія відбулася в колі лише найрідніших людей. Також королівська сім'я унеможливила скупчення британців через пандемію коронавірусу. Загалом на похороні в церкві будуть присутні 30 людей: члени родини та особистий секретар герцога Единбурзького.

До теми Похорон принца Філіпа у Лондоні: онлайн-трансляція

Усі вони прибудуть на приватну службу в каплицю Святого Георгія, що розташована у Віндзорському замку. Інші родичі мають перебувати на вулиці, оскільки у Великій Британії все ще діють карантинні обмеження.

О 15:00 за британським часом (о 17:00 за Києвом) у Великій Британії відбудеться хвилина мовчання, якою вшанують пам'ять принца Філіпа.

Детальний план церемонії прощання з принцом Філіпом

Жалобна процесія розпочнеться о 16:45 за київським часом. Поруч із катафалком, на якому повезуть тіло принца Філіпа, йтимуть королівські морські піхотинці, а також представники інших військ, з якими герцог був пов'язаний.

За труною, яку повезуть на автомобілі Land Rover розробки принца Філіпа, підуть члени королівської родини: принцеса Анна, принци Чарльз, Едвард, Ендрю, Вільям, Гаррі та інші.

Після членів британської королівської сім'ї йтиме штаб покійного герцога: особистий секретар, бригадний генерал Арчі Міллер Бейкуелл, офіцер особистої охорони, 2 пажі й 2 камердинери.

Королева Єлизавета II приїде до каплиці окремо.

Читайте також Єлизавета II заборонила одягати військову форму на похорон принца Філіпа