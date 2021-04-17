Похорон чоловіка Її Величності міг би бути державним, оскільки відповідно до статусу він мав на це право. Однак покійний принц Філіп хотів, щоб церемонія відбулася в колі лише найрідніших людей. Також королівська сім'я унеможливила скупчення британців через пандемію коронавірусу. Загалом на похороні в церкві будуть присутні 30 людей: члени родини та особистий секретар герцога Единбурзького.
До теми Похорон принца Філіпа у Лондоні: онлайн-трансляція
Усі вони прибудуть на приватну службу в каплицю Святого Георгія, що розташована у Віндзорському замку. Інші родичі мають перебувати на вулиці, оскільки у Великій Британії все ще діють карантинні обмеження.
О 15:00 за британським часом (о 17:00 за Києвом) у Великій Британії відбудеться хвилина мовчання, якою вшанують пам'ять принца Філіпа.
Детальний план церемонії прощання з принцом Філіпом
- Жалобна процесія розпочнеться о 16:45 за київським часом. Поруч із катафалком, на якому повезуть тіло принца Філіпа, йтимуть королівські морські піхотинці, а також представники інших військ, з якими герцог був пов'язаний.
- За труною, яку повезуть на автомобілі Land Rover розробки принца Філіпа, підуть члени королівської родини: принцеса Анна, принци Чарльз, Едвард, Ендрю, Вільям, Гаррі та інші.
- Після членів британської королівської сім'ї йтиме штаб покійного герцога: особистий секретар, бригадний генерал Арчі Міллер Бейкуелл, офіцер особистої охорони, 2 пажі й 2 камердинери.
- Королева Єлизавета II приїде до каплиці окремо.
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- Службовці королівського флоту, морської піхоти, горян, четвертого батальйону королівського полку Шотландії й ВПС вишикуються вздовж дороги, якою повезуть тіло принца Філіпа.
- Герцог з особливим трепетом ставився до збройних сил, які відігравали значну роль у його житті, тому їхні представники також братимуть участь у церемонії, а вищих військових посадовців можна буде побачити серед гостей похорону.
- На галявині біля східної частини замку загін королівської кінної артилерії дасть салют з гармат, а у Вартовій вежі, що розташована в західній частині задзвонять у дзвони.
- Приватна служба відбудеться в каплиці Святого Георгія. Проведе її настоятель архієпископ Кентерберійський.
- Після церемонії принца поховають у Королівській усипальниці.