Похороны Григория Чапкиса: дата и место прощания с легендарным танцором

Знаменитый украинский танцовщик и хореограф Григорий Чапкис скончался 13 июня. Публичная церемония прощания с легендой состоится в пятницу, 18 июня. Подробности узнавайте ниже.

Детали похорон Григория Чапкиса сообщил его звездный сын Грег, который с семьей живет в США, однако, очевидно, прилетит в Украину, чтобы попрощаться с отцом. Так, открытая церемония состоится 18 июня в Клубе Кабинета Министров с 11 до 13 часов.

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Танцора похоронят на Байковом кладбище, а для близких устроят поминальный обед. Вероятно, на нем соберутся представители украинского шоу-бизнеса – судьи и участники проекта "Танцы со звездами", другие знаменитости, которые тесно дружили с Григорием Чапкисом.



Григорий Чапкис: где и когда состоятся похороны / Фото из инстаграма Грега Чапкиса

Что известно о смерти Григория Чапкиса