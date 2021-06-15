Похороны Григория Чапкиса: дата и место прощания с легендарным танцором

15 июня 2021 , 09:01
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Источник:

инстаграм Грега Чапкиса

Знаменитый украинский танцовщик и хореограф Григорий Чапкис скончался 13 июня. Публичная церемония прощания с легендой состоится в пятницу, 18 июня. Подробности узнавайте ниже.

Детали похорон Григория Чапкиса сообщил его звездный сын Грег, который с семьей живет в США, однако, очевидно, прилетит в Украину, чтобы попрощаться с отцом. Так, открытая церемония состоится 18 июня в Клубе Кабинета Министров с 11 до 13 часов.

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Танцора похоронят на Байковом кладбище, а для близких устроят поминальный обед. Вероятно, на нем соберутся представители украинского шоу-бизнеса – судьи и участники проекта "Танцы со звездами", другие знаменитости, которые тесно дружили с Григорием Чапкисом.


Григорий Чапкис: где и когда состоятся похороны / Фото из инстаграма Грега Чапкиса

Что известно о смерти Григория Чапкиса

  • Легендарный украинский танцор умер вечером 13 июня после того, как зимой несколько раз попадал в больницу из-за воспаления легких.
  • Знаменитый сын хореографа Грег утверждает, что причиной смерти отца стал почтенный возраст. Ему был 91 год. Потомок Григория Чапкиса, который последние месяцы часто наведывался в Украину, заявил, что у папы "все начало отказывать".
  • Танцовщик дружил со многими представителями шоу-бизнеса, поэтому его смерть до сих пор комментируют звезды. Влад Яма, Наталья Могилевская, Тина Кароль, Алена Шоптенко, Леся Никитюк и другие выражают соболезнования и отмечают, что Чапкис был примером для всех и сделал огромный вклад в развитие украинского танца. На смерть хореографа отреагировал и президент Зеленский. Он признался, что никогда не забудет Григория Чапкиса.
Автор: Марина Джура