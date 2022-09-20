Желание королевы: Елизавету II похоронили рядом с принцем Филиппом

В понедельник, 19 сентября, прошло прощание с Елизаветой II. После всех публичных процессий королеву похоронили рядом с принцем Филиппом.

Последняя церемония погребения британской королевы состоялась вне глаз великой публики. Поэтому о последнем прощании сообщил Букингемский дворец.

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Елизавету II похоронили

Около 19:30 (по лондонскому времени) члены королевской семьи прибыли в семейную часовню короля Георга VI. Там прошла частная служба, которую провел декан Виндзорский.

В конце Елизавета II похоронили в часовне рядом с мужем принцем Филиппом. Таково было желание самой королевы. Теперь семья воссоединилась.

В семейной часовне короля кроме принца Филиппа покоятся Георг VI, королева-мать и сестра, принцесса Маргарет.



Семья короля Георга VI / Фото с инстаграма королевской семьи

Что стоит посмотреть о похоронах Елизаветы II