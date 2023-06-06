6 июня 2023 украинцы запомнят техногенной катастрофой после подрыва Каховской ГЭС, но россияне и ночью терроризировали мирное население. Оккупанты атаковали Украину ракетами, взрывы были слышны в Киеве.
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Ксения Мишина показала сына во время тревоги
Украинская актриса Ксения Мишина обнародовала фото сына Платона, который спал на полу в ванной из-за угрозы ракетных ударов. Наверное, где-то рядом тревогу пересиживала и сама актриса.
В подписи звезда иронизировала по поводу универсальности уборных. "Сообщение от друга:" проснулся от лопнувшей крышки унитаза, на которой я заснул. Тоже оказался страшный звук". Уборная теперь как центр нашей жизни. Постирал, по*рал, лег спать".
Сын Ксении Мишиной во время тревоги / Фото из инстаграма актрисы
Фаны в комментариях с досадой согласились со словами актрисы. В то же время поклонники заметили, что ванна – не лучшее укрытие.
- "Ванная комната не безопасна в воздушные тревоги, ведь при взрыве улетает плитка, которая может серьезно ранить";
- "Даст Бог – и все когда-нибудь вернется им бумерангом. Держимся";
- "Да уже рутина - проснуться, офигеть от новостей, жить дальше жизнь";
- "Наша новая ужасная реальность".
Что известно о ночной атаке на Киев
- Ночью 6 июня российские оккупанты нанесли удар крылатыми ракетами, атаковали из района Каспийского моря.
- Большинство из целей Россия направилась в сторону столицы, поэтому в Киеве раздавались взрывы. Но силами противовоздушной обороны Воздушных сил Вооруженных Сил Украины уничтожены все 35 крылатых ракет.
- Относительно последствий: в Деснянском районе обломки сбитой ракеты были обнаружены на проезжей части, повреждены линии электропередач троллейбусного сообщения. Обломки ракеты упали на частное здание Днепровского района – пожар не возник, пострадавших нет.