6 июня 2023 украинцы запомнят техногенной катастрофой после подрыва Каховской ГЭС, но россияне и ночью терроризировали мирное население. Оккупанты атаковали Украину ракетами, взрывы были слышны в Киеве.

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Ксения Мишина показала сына во время тревоги

Украинская актриса Ксения Мишина обнародовала фото сына Платона, который спал на полу в ванной из-за угрозы ракетных ударов. Наверное, где-то рядом тревогу пересиживала и сама актриса.

В подписи звезда иронизировала по поводу универсальности уборных. "Сообщение от друга:" проснулся от лопнувшей крышки унитаза, на которой я заснул. Тоже оказался страшный звук". Уборная теперь как центр нашей жизни. Постирал, по*рал, лег спать".



Сын Ксении Мишиной во время тревоги / Фото из инстаграма актрисы

Фаны в комментариях с досадой согласились со словами актрисы. В то же время поклонники заметили, что ванна – не лучшее укрытие.

"Ванная комната не безопасна в воздушные тревоги, ведь при взрыве улетает плитка, которая может серьезно ранить";

"Даст Бог – и все когда-нибудь вернется им бумерангом. Держимся";

"Да уже рутина - проснуться, офигеть от новостей, жить дальше жизнь";

"Наша новая ужасная реальность".

Напомним, кадрами по ночным тревогам делилась и Даша Астафьева. Она рассказывала о любви к Киеву в его день и не могла не вспомнить, как захватчики пытались испортить праздник. Одну из атак звезда пересиживала в коридоре, рядом с домашним любимцем.

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