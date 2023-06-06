Украинский звездный бомонд эмоционально реагирует на подрыв россиянами Каховской ГЭС и подчеркивает, что в страхе перед контрнаступлением оккупанты идут по пути Гитлера. 24 Канал собрал комментарии Кати Осадчей, Юрия Горбунова, Тины Кароль, Маши Ефросининой и других знаменитостей на очередное террористическое преступление России.
Важно Каховская ГЭС уже вся под водой: ГНСУ показала видео
Реакция звезд на подрыв Каховской ГЭС
Катя Осадчая
Ведущая отметила, что о подрыве Каховской ГЭС говорили еще год назад, а сейчас эти страшные предположения стали реальностью.
Еще одно ужасное преступление! Очередной теракт со стороны России. Вода несется быстро, в течение суток будут подтоплены около 80 населенных пунктов. В зоне риска 16 тысяч человек. Это террор, это преступление против населения, экологии, Украины и мира,
– эмоционально подписала Катя Осадчая.
Потап
Рэпер считает, что у российских террористов началась агония, ведь они ничего не могу сделать на поле боя. Так что только теряют и разрушают.
"Подрыв Каховской ГЭС – это не просто террористический акт, это акт против самой природы. Экологическая катастрофа, к которой приведут последствия этого издевательства над природой, будет ужасна", – написал Потап.
Кристина Решетник
Страшные новости с самого утра. Террористы взорвали Каховскую ГЭС. Последний раз плотины на Днепре взрывали по приказу Адольфа Гитлера в 1943 году во время наступления советских войск. И теперь снова. Они думают, что это остановит контрнаступление или наши ВСУ. Ошибаются! Процесс победы Украины не остановить,
– написала Кристина Решетник.
Жена неизменного ведущего "Холостяка" подчеркнула, что самое важное сейчас – это эвакуировать людей. Она попросила отозваться тех, кто из южных областей Украины. В комментариях написали пользователи Новой Каховки, Херсона и те, кто не может дозвониться родственникам на левобережье Херсонщины.
Юрий Горбунов
"Очередное военное преступление оккупантов! Экологическая и техногенная катастрофа! Уже официально заявлено! Россияне взорвали машинный зал Каховской ГЭС. Затоплены села, нарушение экосистемы целого региона, опасность катастрофы на Запорожской АЭС, охлаждающей стержни водами Днепра", - прокомментировала.
Он обратил внимание, что пока Россия совершает экоцид в XXI веке, ООН празднует день русского языка.
Тина Король
Певица в инстаграм-сторис объявила, что ее благотворительный фонд готов помочь жителям Херсона и оставила контакты.
Реакция Тины Кароль на подрыв Каховской ГЭС / Скриншот по инстаграм-сторис
Екатерина Репяхова
Жена Виктора Павлика показала архивное видео из Новой Каховки, где еще три года назад отмечала, что это один из их любимых городов в концертных турах.
Новая Каховка. Мы с гастролями были там во всех городках, и не один год. Мне трудно представить, что сейчас там переживают люди,
– написала Катя Репяхова в инстаграм-сторис.
Кроме того, блоггер поделилась сообщением, что в Новой Каховке затопило местный зоопарк, там погибло много животных. "Им и ада мало", – прокомментировала Катя Репяхова.
Маша Ефросинина
Нет слов. Вот что происходит, когда твой сосед – кровавый террорист, страна, где человеческая жизнь ничего не значит. Снова многие погибнут, погибнут животные. Тысячи украинцев потеряют дома, снова и снова,
– написала ведущая на английском.
Реакция Маши Ефросининой на подрыв Каховской ГЭС / Скриншот по инстаграм-сторис
Надя Дорофеева
Певица поделилась твитом министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, где говорится, что подрыв Каховской ГЭС – это самая большая техногенная катастрофа в Европе за последние десятилетия.
Реакция Нади Дорофеевой на подрыв Каховской ГЭС / Скриншот по инстаграм-сторис
alyona alyona
Российская армия взорвала Каховскую ГЭС. Это очередное военное преступление террористов. Это настоящий экоцид, последствия которого трудно даже вообразить. Оккупанты уничтожили зоопарк в Новой Каховке. Животные погибли. Они уничтожают все живое. Для них нет ценности жизни любого существа. Цель – геноцид,
– высказалась реперка.
Реакция alyona alyona на подрыв Каховской ГЭС / Скриншот по инстаграм-сторис
Слава Демин
Радиоведущий также отметил, что последний раз плотины на Днепре взрывали по приказу Гитлера, но от наступления советских войск это не спасло.
Не помогло. И на этот раз бункерному обещанному от страха деду ничего не поможет,
– эмоционально выразился Слава Демин.
Реакция Славы Демина на подрыв Каховской ГЭС / Скриншот по инстаграм-сторис
Наталья Могилевская
Певица поделилась сообщением от Укргидроэнерго и отметила, что из Херсона сегодня отправляется первый эвакуационный поезд.
Реакция Натальи Могилевской на подрыв Каховской ГЭС / Скриншот по инстаграм-сторис
Тарас Цымбалюк
Реакция Тараса Цымбалюка на подрыв Каховской ГЭС / Скриншот по инстаграм-сторис
Александр Эллерт
Реакция Эллерта на подрыв Каховской ГЭС / Скриншот по инстаграм-сторис