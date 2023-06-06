Звезда была на Каховский ГЭС в 2019 году. Там команда Русланы снимала эпизод для фильма о чистой энергии.

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Руслана отреагировала на подрыв Каховской ГЭС

Певица сообщила поклонникам, что ночью 6 июня Россия взорвала дамбу в Каховке. Поэтому значительное количество воды заливает территорию правобережной Херсонщины.

Это еще одна демонстрация того, как Россия и Путин влекут за собой катастрофы глобального масштаба! Я призываю международное сообщество помочь в эвакуации мирного населения и оказать всю необходимую помощь, чтобы минимизировать количество пострадавших от этого террористического акта.

– написала Руслана.

Звезда тоже показала видео с архивными кадрами из Каховской ГЭС с 2019 года.

Артистка также вспомнила наводнение в Прикарпатье в 2008 году. "Я не могу знать, насколько разрушительным будет наводнение (из-за подрыва Каховской ГЭС – 24 Канал) такого масштаба", – добавила она.

К слову, певица Светлана Тарабарова также эмоционально отреагировала на трагедию в своем родном регионе. "Теперь тебя пытаются уничтожить, взорвав Каховскую ГЭС… Но мы скоро вернемся. Все отстроим… А от Херсона они могут получить только первую часть слова!", – заявила она.

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