"Ждите вызова": Саша Положинский объяснил, почему его не взяли в ТрО
Источник:Александр Положинский
Александр Положинский служит в ВСУ, но еще до начала войны хотел записаться в терроборону. Он поделился, что его туда так и не приняли.
Музыкант Александр Положинский 2 октября поздравил коллег с Днем территориальной обороны. В сообщении он поделился историей, как и сам хотел вступить в ТРО, но не смог.
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Саша Положинский о своей истории с ТрО
Артист рассказал, что пришел записаться в терроборону еще 1 февраля – за несколько недель до вторжения. Но в процессе представления документов заболел коронавирусом.
Вышел из ковида. Получив подтверждение выздоровления – сразу снова в военкомат. Подписал контракт. Сделал селфи, написал сообщение. Мотивация была простой – быть готовым к защите Родины во время массированного наступления на нас, знать, что должен делать, с кем это должен делать, получить подготовку, снаряжение и оружие,
– признался Александр Положинский.
Музыкант уже начал давать интервью и рассказывать о его целях в Вооруженных Силах, но вечером 23 февраля ему сообщили, что так и не подписали с ним контракт. Все из-за смены правил – нужно было переписать заявление и заполнить другие бумаги.
"В первой половине дня 24 февраля я был в штабе. Надеялся, что получу оружие и приказы, но получил возможность правильно заполнить бумаги. Меня формально вписали в штат подразделения, но реально сказали, что без боевого опыта и подготовки я пока не нужен. Ждите вызова – сказали. К сожалению, так и не вызывали. Теперь у меня есть подготовка и опыт, который, по моему мнению, дал бы мне возможность таки стать бойцом ТрО. И после войны я, возможно, еще повторю попытку туда попасть".
Чем занимается Положинский теперь
- Еще 17 февраля Александр Положинский показал, что подписал контракт с ВСУ по прохождению военной службы в резерве. С первых дней вторжения он приступил к оружию и стал солдатом – стрелком 47-го отдельного батальона.
- Сейчас Александр Положинский проходит обучение. Он стремится получить достаточно опыта для того, чтобы идти напрямую в бой с оккупантами.
- Но даже в учениях музыкант почувствовал войну. Приблизительно в начале июня он попал под обстрел, из-за которого сгорел автомобиль с вещами военных.