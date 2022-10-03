С началом полномасштабного вторжения украинцы быстро самоорганизовались, образовав почти в каждом населенном пункте страны блокпосты. Бойцы, которые "днювали и ночевали" первые месяцы на въездах в свои поселения, впоследствии отправились на фронт и вместе с Вооруженными Силами Украины до сих пор обороняют страну от россиян.

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В состав ТрО также вошли многие украинские звезды: Тарас Тополя с музыкантами из группы "Антитела" Сергеем Вусиком и Дмитрием Жолудем, Ахтем Сеитаблаев, Александр Положинский, Александр Печерица, и многие другие, которые впоследствии изменили свою деятельность на волонтерскую или просветительскую.

Как они поздравляли своих собратьев с праздником – читайте в нашей подборке.

"Антитела"

"Они взяли в руки оружие не потому, что хотели, а потому, что не могли по-другому. Вместе с тысячами украинцев, которые в мирной жизни были врачами, учителями, инженерами, предпринимателями. Бойцы Сил Территориальной Обороны – это люди, которые имеют отвагу и смелость и в жилах которых течет настоящая казацкая кровь! Силы ТрО – это олицетворение воли украинцев. Почитаем память собратьев из 130 батальона, а также всех, кто отдал свою жизнь за Украину".

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К слову "Взяли оружие не потому, что хотели": в сети показали редкие фото группы "Антитела" с войны

Александр Положинский

"Мотивация была простой – быть готовым к защите Родины во время массированного наступления на нас, знать, что должен делать, с кем это должен делать, получить подготовку, снаряжение и оружие. Теперь я имею подготовку и опыт, который, по моему мнению, дал бы мне возможность таки стать бойцом ТрО. И после войны я, возможно, еще повторю попытку туда попасть. А пока искренне поздравляю всех собратьев и сосестр, защищающих Украину в рядах ТрО, благодарю за самоотверженность и отвагу, крепко обнимаю и вместе с вами стараюсь Победы!" – украинский артист.

Александр Печерица

"День ТрО! С праздником, Мужчины", – киноактер.

Татьяна Власова

"С Днем ТрО, лучшие люди. Спасибо, что вы такие есть", – поздравила Ахтема Сеитаблаева с праздником поэтесса Татьяна Власова.