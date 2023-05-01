Победительница первого сезона "Холостяка" Александра Шульгина в шоу опередила Яну Соломко, которая была финалисткой. Сейчас Саша живет в США, а Яна уехала в Россию, где снимает пропагандистские клипы.

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Александра Шульгина о предательнице Соломко

По словам Александры, Яна казалась в шоу тихой и скромной девушкой из села, но на самом деле все было не так. В то время она победила в музыкальном проекте "Шанс" и ездила в Америку с Кондратюком. "Но так ее представили. А меня представили наоборот – мажоркой, ребенком с золотой ложкой во рту. Она умеет за себя постоять, этого никогда не показывали. Но она такая – пальца в рот не клади. Этого не показывали в шоу".

Кроме того, все девушки заметили, что она попала на проект по другим путям. Шульгина считает, что кто-то помог ей попасть в шоу и проходить как можно дальше.

Все девушки чувствовали и видели, что она на проект попала однажды без кастинга. Ее никто не видел на кастинге, она не проходила никаких тестов, анализов. Нас проверяли гинекологическими заболеваниями, туберкулезом. Мы группкой ходили, потому я видела, кто будет в проекте. Начинается шоу, первая вечеринка. Входит Яна. А мы все такие: "А кто эта девушка, мы ее никогда не видели",

– вспомнила Александра.

"У нее всегда был такой образ, такой красивый, ей всегда делали лучшие свидания, всегда лучше всего одевали. Поэтому мы видели, что она в приоритете. Я всегда знала, что ее туда запихнул или Кондратюк, или кто. Она там по связям. Не такая она бедная, как ее пытались показать. И попала она в финал – это не было ни для кого новостью. Все девушки видели, что к ней совсем другое отношение. И она такая, будто была уверена, что у нее все на мази", – добавила победительница проекта.

Саша Шульгина добавила, что организаторы проекта тогда настаивали, чтобы Макс Чмерковский избрал победительницу именно Яну. Ведь редакторы пытались воспроизвести в первом сезоне сказку о Золушке. Но "Холостяк" сделал свой выбор.

Интервью с Сашей Шульгиной: смотрите видео онлайн

Напомним, что сам Максим Чмерковский всегда называет участие в романтическом реалити-шоу наибольшей ошибкой. Он вспоминал, что не мог дождаться завершения проекта.

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