Сначала Яна Соломко принимала участие в "Шансе", в 2011 году пиарилась на "Холостяке" с Максом Чмерковским, потом пела в группе Real O и под крылом Юрия Никитина. Очевидно, покорить украинский шоу-биз девушке не удалось, поэтому она переименовалась в SOYANA и принялась пробивать дорогу в российский. От карьеры в стране-агрессорке Соломко не отказалась даже несмотря на полномасштабную войну.

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Как Яна Соломко опозорилась в Москве

На открытой площадке Дизайн Завода в Москве Яна Соломко спела несколько своих песен и выстелилась перед российской публикой. Украинка заявила, что "очень приятно" выступать для народа, который уничтожает ее Родину.

Приятно с вами познакомиться. Меня зовут SOYANA. Мне очень приятно быть сегодня здесь с вами. Спасибо вам огромное,

– выдала Яна Соломко со сцены.

Отметим! Summer Sound – серия летних концертов в Москве и Санкт-Петербурге. Организаторы говорят, что на фестивале выступают "топовые артисты, представляющие разные тренды развития современной российской сцены".

Интересно, что "порадоваться" за Яну Соломку пользователи из Украины не могут, ведь она ограничила им доступ к своему инстаграму. Похоже, украинская публика девушку больше не интересует, она нацелена на аудиторию из страны-агрессорки. Об этом свидетельствуют даже российские номера директора и пиарщицы в шапке ее профиля.

Скриншот из инстаграма Яны Соломко

Однако достучаться до Соломко некоторым украинцам таки удалось:

"Это называется вперед по трупам. Предательница. Именно Украина тебя сделала популярной. А как же твое "давай народную" и спела "Вербову дощечку". Фу, даже мерзко";

"Какой ужас. Пока земляков ежедневно убивают российские ракеты, такие недозвезды поют для оккупантов. Прощения вам нет";

"В Украине не признали, потому что здесь конкуренция, а там не с кем. Всякий мусор отсюда уезжает, туда им дорога";

"Позор! Девушка, вы не достойны своей фамилии. Измените ее, имейте уважение к предкам, не позорите";

"Она ртом зарабатывает и ест, там мозг, сердце и душа отсутствуют. Забрать гражданство Украины";

"Предательница! Продажная шл*ха! Стыд тебе. Никогда не возвращайся";

"Деньги не пахнут? Стыд, предательница";

"Продажная тварь";

"Поздравляю, ты досталась дна".