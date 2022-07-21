Сначала Яна Соломко принимала участие в "Шансе", в 2011 году пиарилась на "Холостяке" с Максом Чмерковским, потом пела в группе Real O и под крылом Юрия Никитина. Очевидно, покорить украинский шоу-биз девушке не удалось, поэтому она переименовалась в SOYANA и принялась пробивать дорогу в российский. От карьеры в стране-агрессорке Соломко не отказалась даже несмотря на полномасштабную войну.

Читайте еще об одной гастарбайтерши Таисия Повалий выстелилась перед белорусами, а войну в Украине назвала "сложными временами"

Как Яна Соломко опозорилась в Москве

На открытой площадке Дизайн Завода в Москве Яна Соломко спела несколько своих песен и выстелилась перед российской публикой. Украинка заявила, что "очень приятно" выступать для народа, который уничтожает ее Родину.

Приятно с вами познакомиться. Меня зовут SOYANA. Мне очень приятно быть сегодня здесь с вами. Спасибо вам огромное,
– выдала Яна Соломко со сцены.

Интересно, что "порадоваться" за Яну Соломку пользователи из Украины не могут, ведь она ограничила им доступ к своему инстаграму. Похоже, украинская публика девушку больше не интересует, она нацелена на аудиторию из страны-агрессорки. Об этом свидетельствуют даже российские номера директора и пиарщицы в шапке ее профиля.

Скриншот из инстаграма Яны Соломко

Однако достучаться до Соломко некоторым украинцам таки удалось:

  • "Это называется вперед по трупам. Предательница. Именно Украина тебя сделала популярной. А как же твое "давай народную" и спела "Вербову дощечку". Фу, даже мерзко";
  • "Какой ужас. Пока земляков ежедневно убивают российские ракеты, такие недозвезды поют для оккупантов. Прощения вам нет";
  • "В Украине не признали, потому что здесь конкуренция, а там не с кем. Всякий мусор отсюда уезжает, туда им дорога";
  • "Позор! Девушка, вы не достойны своей фамилии. Измените ее, имейте уважение к предкам, не позорите";
  • "Она ртом зарабатывает и ест, там мозг, сердце и душа отсутствуют. Забрать гражданство Украины";
  • "Предательница! Продажная шл*ха! Стыд тебе. Никогда не возвращайся";
  • "Деньги не пахнут? Стыд, предательница";
  • "Продажная тварь";
  • "Поздравляю, ты досталась дна".

Что Яна Соломко говорила о войне?

"Нет слов. По всей Украине объявлено военное положение. В Киеве вся наша семья. Молимся за вас. Нет войне! Мир всем", – написала певица на русском языке 24 февраля и после этого затихла почти пять месяцев. Следующий ее пост был 19 июля о выступлении на Summer Sound в Москве.