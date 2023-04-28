В США Александра Шульгина переехала после реалити-шоу "Холостяк", которое снимали в 2011 году, и добилась там успеха как мотивационная ораторка. От жениха, который занимается недвижимостью, она родила дочь, а менее чем через год после родов – снова в положении.

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Александра Шульгина из "Холостяка" беременна во второй раз

Наша любовь утроилась! Супермен и я ждем еще одну звездочку. А Анжелишка братика или сестричку. Мы уже знаем пол ребенка, и я обязательно скоро с вами поделюсь. Но все постепенно,

– растрогала Александра Шульгина.

"Спасибо заранее за ваши теплые слова! Знаю, что вы радуетесь нашему счастью вместе с нами. Ох, а я пишу этот пост и плачу. Уровень моей чувствительности снова зашкаливает", – добавила победительница "Холостяка".

Александра Шульгина из "Холостяка" беременна во второй раз / Фото из инстаграма мотивационной ораторки

Интересно, что со второй беременностью ее поздравили звездные друзья из Украины – Даша Квиткова, победившая в 9 сезоне "Холостяка", певица Мика Ньютон, ведущая Анна Олицкая, с которой Шульгина записала "самое откровенное интервью за 35 лет".