Юрий Бардаш стелется перед Путиным так, что называет экс-жену "украинской нацисткой", а сына – "малолеткой", похабно рисующего русского диктатора. Теперь он годит ему, взяв под крыло финалистку 1 сезона "Холостяка" и экс-участницу группы Real O Яну Соломко. В России она известна как SOYANA.

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Яна Соломко выпустила с Бардашем трек в поддержку оклупантов

22 февраля, в день, когда Путин собрал "шабаш" на "Лужниках", Яна Соломко выпустила трек с чудаковатым названием "ННН". Музыкальным продюсером и режиссером-постановщиком ее клипа выступил Юрий Бардаш. В песне украинка называет российских окупантов "примером" и желает им вернуться домой с победой.

"Я никогда, никому, ни за что не променяю нашу любовь. С победой знаю ты вернёшься домой, я буду сильно ждать тебя одного", – спела девушка, родившаяся в поселке Чутово Полтавской области.

Более того, она собирается "молится над холодными врагами", имея в виду украинцев. В то же время сочувствует любимым российских захватчиков, которые почему-то ждут их живыми из Украины.

Эту песню поймут, примут и полюбят те, кто знает, как это расставаться с любимым, не спать по ночам, переживать и надеяться, что он скоро вернется домой. Желаю всем любящим сердцам воссоединиться! И помните – от нас, женщин, очень многое зависит,

– прокомментировала Яна Соломко в инстаграме.

SOYANA – ННН: смотрите видео онлайн

К сожалению, украинцы не могут "насыпать" Яне Соломко реакций в комментариях, ведь она, как и Юрий Бардаш, ограничила доступ к своему инстаграм-профилю. Однако предательнице уже вставляли мозги, ведь в июле она засветилась на фестивале в Москве. Ей было "очень приятно" выступать для народа, бомбящего ее Родину. Тогда певицу называли "продажной тварью" и предлагали забрать гражданство.

По всей вероятности, у Яны Соломко уже позорный красный паспорт, ведь ее наставника Юрия Бардаша Путин сделал россиянином еще в сентябре.