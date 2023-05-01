Переможниця першого сезону "Холостяка" Олександра Шульгіна у шоу випередила Яну Соломко, яка була фіналісткою. Зараз Саша живе у США, а Яна поїхала в Росію, де знімає пропагандистські кліпи.

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Олександра Шульгіна про зрадницю Соломко

За словами Олександри, Яна здавалась у шоу тихою та скромною дівчиною з села, але насправді все було не так. На той час вона перемогла у музичному проєкті "Шанс" та їздила в Америку з Кондратюком. "Але так її представили. А мене представили навпаки – мажоркою, дитиною з золотою ложкою в роті. Вона вміє за себе постояти, цього ніколи не показували. Але вона така – пальця до рота не клади. Цього не показували в шоу".

Окрім того, всі дівчата помітили, що вона потрапила на проєкт іншими шляхами. Шульгіна вважає, що хтось допоміг їй потрапити у шоу та проходити якомога далі.

Всі дівчата відчували і бачили, що вона на проєкт потрапила якось без кастингу. Її ніхто не бачив на кастингу, вона не проходила жодні тести, аналізи. Нас перевіряли на гінекологічні захворювання, на туберкульоз. Ми групкою ходили, тому я бачила, хто буде у проєкті. Починається шоу, перша вечірка. Заходить Яна. А ми всі такі: "А хто ця дівчина, ми її ніколи не бачили",

– згадала Олександра.

"В неї завжди був такий образ, такий гарний, їй завжди робили найкращі побачення, завжди найкраще одягали. Тому ми бачили, що вона в пріоритеті. Я завжди знала, що її туди запхав чи Кондратюк, чи хто. Вона там по зв'язках. Не така вона бідна, як її намагалися показати. І потрапила вона до фіналу – це не було ані для кого новиною. Всі дівчата бачили, що до неї зовсім інше ставлення. І вона така, ніби була впевнена, що в неї все на мазі", – додала переможниця проєкту.

Саша Шульгіна додала, що організатори проєкту тоді наполягали, щоб Макс Чмерковський обрав переможницею саме Яну. Адже редактори намагалися відтворити у першому сезоні казку про Попелюшку. Але "Холостяк" зробив свій вибір.

Інтерв'ю із Сашею Шульгіною: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, що сам Максим Чмерковський завжди називає участь у романтичному реаліті-шоу – найбільшою помилкою. Він згадував, що не міг дочекатись завершення проєкту.

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